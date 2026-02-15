LIVE Torino-Bologna: i rossoblù cercano il riscatto. Le formazioni ufficiali

Benvenuti alla live testuale di Torino-Bologna, gara valida per la 25ª giornata della Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena una sfida delicatissima per entrambe le squadre, separate in classifica da soli 3 punti: il Bologna è decimo a quota 30, il Torino insegue a 27.

Per la squadra di Vincenzo Italiano è un esame di maturità: i rossoblù hanno vinto solo una delle ultime 11 partite e devono riscattare la bruciante sconfitta interna contro il Parma, costata anche l’espulsione (e la conseguente squalifica per oggi) di Tommaso Pobega. Dall’altra parte c’è il Torino di Marco Baroni, reduce dal pareggio per 2-2 a Firenze e chiamato a registrare la difesa, attualmente la peggiore del campionato con 42 reti subite.

La cronaca live di Torino-Bologna

Ore 17:22 – Le due squadre sono entrate in campo per il riscaldamento. L’aria si sta raffreddando a Torino, considerando che il terreno di gioco è totalmente all’ombra.

La squadra di Italiano cerca un’impresa su un campo storicamente ostico: in 72 precedenti in Piemonte, i rossoblù hanno vinto solo 11 volte.

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp.: Israel, Siviero, Ilkhan, Kulenovic, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Zapata, Njie. All.: Marco Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Orsolini, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez. All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Sig. Fourneau di Roma 1.

Statistiche e chiavi del match

Ecco alcune statistiche prima del match:

Il fattore “Gol Subiti”: Il Torino ha subito 42 reti finora. La difesa granata soffre particolarmente nei primi 15 minuti di gioco (4 gol subiti) e tra il 16′ e il 30′ (9 gol subiti).

Il Torino ha subito 42 reti finora. La difesa granata soffre particolarmente nei primi 15 minuti di gioco (4 gol subiti) e tra il 16′ e il 30′ (9 gol subiti). Il Re dei Bomber: Il miglior marcatore del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 reti. Nel Torino guidano la classifica marcatori Giovanni Simeone e Nikola Vlašić con 5 centri a testa.

Il miglior marcatore del Bologna è con 7 reti. Nel Torino guidano la classifica marcatori e con 5 centri a testa. I precedenti: L’ultimo incrocio a Torino (Stagione 2024/25) ha visto il Bologna vincere per 0-2. All’andata di questa stagione, al Dall’Ara, finì 0-0.

