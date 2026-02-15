Torino-Bologna, 1-2: i rossoblù tornano a vincere! Autorete di Vlasic e goal di Castro

Finalmente Bologna! Dopo un mese di astinenza e tanta sofferenza, la squadra di Vincenzo Italiano torna a sorridere: Torino-Bologna è terminata 1-2, espugnato lo Stadio Olimpico Grande Torino. Una vittoria di carattere, maturata interamente nella ripresa dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni, giocato in un clima surreale per la contestazione dei tifosi granata.

A decidere il match sono state l’autorete di Nikola Vlasic (deviazione decisiva sul tiro di Rowe al 49′) e di Santiago Castro, abile a riportare avanti i suoi al 70′ dopo il momentaneo pareggio di Vlasic. Tre punti d’oro che permettono ai rossoblù di staccare proprio il Torino in classifica e di guardare con più fiducia al prosieguo del campionato, mettendosi alle spalle la crisi di risultati delle ultime settimane.

La cronaca live di Torino-Bologna

Secondo tempo

95′ – E’ FINITA! I granata sono riversati nella metà campo del Bologna: i rossoblù perdono palla vicino alla propria area, la squadra di casa non capitalizza e lascia distendere gli ospiti. Fourneau fischia la fine, Freuler e compagni tornano a conquistare una vittoria che, in campionato, mancava da un mese!

92′ – Il Torino prova a rendersi pericoloso con Zapata che cerca Simeone, l’argentino non riesce ad arrivare sul pallone.

90′ – Cinque minuti di recupero.

86′ – Anche Italiano esaurisce le sostituzioni: esce Sohm, entra Ferguson.

85′ – Giallo per Vlasic a causa di una trattenuta in mezzo al campo su Freuler.

84′ – Baroni va per la mossa della disperazione: dentro Njie, un attaccante, al posto del difensore Marianucci.

82′ – Entrano Odgaard e Orsolini, escono Castro e Orsolini

81′ – Schema per Nkounkou che calcia lontano dalla porta.

79′ – Fallo di Sohm dal limite dell’area, giallo per l’ex Parma e Fiorentina.

77′ – Sugli sviluppi della punizione, la retroguardia rossoblù si rifugia in angolo. Dal corner, cross in mezzo e scontro tra Skorupski e Vitik. Entrano i sanitari per soccorrere il portiere polacco.

76′ – I granata alzano il baricentro per cercare la rete del pari. Fallo su Vlasic sulla fascia sinistra. Punizione da posizione pericolosa.

73′ – Escono per il Bologna Joao Mario e Rowe, entrano Zortea e Dominguez

70′ – CASTROOOOOO!!!! Vantaggio Bologna, gran goal dalla breve distanza dell’argentino, 1-2 per i rossoblù

66′ – Gran sgroppata di Joao Mario sulla destra, il portoghese non riesce a convergere con un pallone in mezzo all’area.

62′ – Pareggio del Torino. Goal di Vlasic su una disattenzione rossoblù in ripartenza. Check del VAR per possibile fuorigioco, ma rete convalidata.

60′ – Grandissima azione in velocità sull’asse Rowe-Sohm, con quest’ultimo che arriva al tiro a giro di destro, Paleari devia in corner.

58′ – Bernardeschi arriva alla conclusione, di poco alto.

57′ – Moro perde palla in mezzo al campo, Zapata cerca Simeone, il suo passaggio è fuori misura, Skorupski ci arriva e blocca.

53′ – Baroni cambia ancora: fuori Prati e Gineitis, dentro Casadei e Ilkhan

49′ – GOAL BOLOGNA!!! Azione manovrata dei rossoblù, Rowe tira, Moro devia leggermente mandando fuori tempo Paleari, anche se l’ultimo tocco è di Vlasic. 0-1 per la squadra di Italiano.

47′ – Rowe va alla conclusione dal limite dell’area, Paleari blocca comodamente

46′ – Via alla ripresa.

Per il Torino escono Aboukhlal e Adams. Dentro Lazaro e Zapata.

Primo tempo

FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Fischi dei tifosi di casa all’indirizzo dei propri giocatori.

45’+1 – Un minuto di recupero.

45′ – Fiammata di Rowe che da sinistra si accentra e conclude di destro: palla che gira ma si spegne a lato di pochissimo.

44′ – Palla a Joao Mario che va di destro, murato da un giocatore del Toro.

43′ – Il Torino si distende nella metà campo ospite, senza riuscire ad andare al tiro.

42′ – Altra occasione per i ragazzi di Italiano con Rowe, che chiude troppo la sua conclusione.

41′ – Gran botta da fuori di Bernardeschi, Paleari para. Vitik sembra aver accusato un colpo a un ginocchio, ma è in piedi e sembra riuscire a proseguire.

39′ – Pedersen sceglie la percussione personale senza servire alcun compagno al limite dell’area, senza riuscire a essere incisivo. Pioggia di fischi sul numero 16 di casa.

37′ – Castro serve non ottimamente Bernardeschi che addomestica il campanile dell’argentino e gli rende il pallone: la retroguardia granata si rifugia in fallo laterale.

33′ – Le due squadre sembrano avere più paura di perdere che voglia di vincere. Gioco sterile sia per gli uomini di Italiano, che per quelli di Baroni. Partita poco entusiasmante.

27′ – Joao Mario lancia Bernardeschi che cerca di mettere in mezzo, il Torino si rifugia in angolo.

26′ – Sul cross arriva di pugno Skorupski, poi viene lanciato Bernardeschi, rincorso da Pedersen che è riuscito a limitare i danni, debole il sinistro del toscano, domato da Paleari.

25′ – Terzo corner per il Toro, Lucumì è abile a chiudere un’offensiva della squadra di casa dalla destra.

21′ – Miranda pesca Castro che colpisce di testa, Paleari blocca.

20′ – Giallo per Maripan, reo di aver fermato al limite dell’area Rowe trattenendolo per la maglia. Bell’azione dell’inglese in asse con Sohm.

15′ – Castro allontana di testa sugli sviluppi del calcio dalla bandierina. La squadra di casa prova a innescare Adams, ma Skorupski lo anticipa, ottenendo anche un fallo.

14′ – I granata ancora insidiosi con un cross da sinistra, il Bologna si rifugia in angolo.

13′ – Il Toro reagisce alzando il baricentro e conquistando un corner.

9′ – I rossoblù ancora pericolosi nella metà campo di casa, Paleari in uscita sventa la minaccia.

7′ – Il Bologna cerca di farsi vedere dalle parti di Paleari, senza sortire alcun effetto.

5‘ – Mentre prosegue la contestazione dei tifosi granata, il Toro è in attacco: punizione calciata da Gineitis, morbida, che non trova compagni.

1′ – È iniziata a Torino. Subito fallo in favore del Bologna, oggi in maglia bianca.

Ore 17:59 – Torino e Bologna sono scese in campo in uno stadio quasi deserto. Contestazione del gruppo Torino Hooligans, ultras del Torino, all’indirizzo di Urbano Cairo. Sono circa un centinaio sotto la tribuna presidenziale, e chiedono a Cairo di vendere il club.

Ore 17:22 – Le due squadre sono entrate in campo per il riscaldamento. L’aria si sta raffreddando a Torino, considerando che il terreno di gioco è totalmente all’ombra.

La squadra di Italiano cerca un’impresa su un campo storicamente ostico: in 72 precedenti in Piemonte, i rossoblù hanno vinto solo 11 volte.

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (84′ Njie), Maripán, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (53′ Casadei), Gineitis (53′ Ilkhan), Aboukhlal (46′ Lazaro); Adams (46′ Zapata), Simeone. A disp.: Israel, Siviero,, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse. All.: Marco Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (73′ Zortea), Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi (82′ Orsolini), Sohm (86′ Ferguson), Rowe (73′ Dominguez); Castro (82′ Odgaard). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Sig. Fourneau di Roma 1.

Marcatori: 49′ Moro (B), 62′ Vlasic (T), 70′ Castro (B).

Ammoniti: Maripan (T), Sohm (B), Vlasic (T).

Statistiche e chiavi del match

Ecco alcune statistiche prima del match:

Il fattore “Gol Subiti”: Il Torino ha subito 42 reti finora. La difesa granata soffre particolarmente nei primi 15 minuti di gioco (4 gol subiti) e tra il 16′ e il 30′ (9 gol subiti).

Il Torino ha subito 42 reti finora. La difesa granata soffre particolarmente nei primi 15 minuti di gioco (4 gol subiti) e tra il 16′ e il 30′ (9 gol subiti). Il Re dei Bomber: Il miglior marcatore del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 reti. Nel Torino guidano la classifica marcatori Giovanni Simeone e Nikola Vlašić con 5 centri a testa.

Il miglior marcatore del Bologna è con 7 reti. Nel Torino guidano la classifica marcatori e con 5 centri a testa. I precedenti: L’ultimo incrocio a Torino (Stagione 2024/25) ha visto il Bologna vincere per 0-2. All’andata di questa stagione, al Dall’Ara, finì 0-0.

