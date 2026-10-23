I numeri di Ferguson: perché è il punto fermo del Bologna

Nonostante gli infortuni patiti e i cambi in panchina, Ferguson è ancora l’anima del Bologna.

Dalla stagione del suo arrivo in Emilia fino a oggi, lo scozzese è la garanzia tattica e caratteriale imprescindibile per la mediana rossoblù.

La costante crescita e la versatilità tattica

Come evidenziato da Claudio Beneforti sulle pagine di Stadio – Corriere dello Sport, il calciatore scozzese ha dimostrato un’adattabilità eccezionale nel corso della sua esperienza in sotto le Due Torri.

Nonostante il grave infortunio al legamento crociato subito nell’aprile del 2024 ne abbia momentaneamente frenato la corsa, il classe ’99 è tornato gradualmente al centro del progetto tecnico.

La sua capacità di ricoprire ruoli differenti è stata la chiave della sua permanenza al vertice: da mediano a trequartista/incursore, fino al ruolo di mezzala, Ferguson ha saputo conquistare la fiducia di ogni guida tecnica che si è avvicendata sulla panchina rossoblù.

Questa completezza gli ha riaperto con fermezza anche le porte della propria nazionale, dove è tornato a disputare incontri da titolare inamovibile.

I numeri che confermano il primato

Al di là delle valutazioni opinabili, sono le statistiche a certificare l’impatto del capitano.

L’analisi di Beneforti mette in luce numeri di grande rilievo: dopo una stagione chiusa al primo posto tra i centrocampisti per precisione nei passaggi (89,85%), passaggi in avanti (77,69%), intercetti (3,46 a partita) e duelli vinti (154 totali), il classe ’99 si conferma l’uomo chiave dell’annata in corso.

È infatti il giocatore rossoblù più impiegato con 690 minuti giocati, oltre a guidare il reparto per passaggi tentati (477) e riusciti (443) e possessi recuperati (6,26 a gara).

Ferguson si attesta così non soltanto come un leader emotivo e carismatico, ma come un vero e proprio motore tattico capace di fare la differenza in ogni fase di gioco.

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