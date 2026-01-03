Italiano recupera Cambiaghi e studia la staffetta per San Siro

Aveva saltato la sfida con il Sassuolo per una sindrome influenzale, Nicolò Cambiaghi è ora pronto a tornare in campo in vista della sfida di domani tra Inter e Bologna. Una gara delicata quanto complicata, nella quale Italiano avrà bisogno delle capacita dell’ex Empoli per provare a bucare la difesa nerazzurra.

Un rientro completo

Dopo aver saltato la sfida di domenica scorsa Cambiaghi ha vissuto tutto l’avvicinamento al match di domani. Era presente nell’amichevole con il Lentigione, dove ha subito ripreso ritmo in vista di settimane ricche di appuntamenti. Prima la sfida con l’Inter di domani sera, poi il Bologna ospiterà l’Atalanta nel turno infrasettimanale e infine andrà a Como sabato prossimo. Un tour de force ad alta classifica in cui i rossoblù dovranno raccogliere il più possibile per rimanere incollati alla zona Europa.

Per questo motivo ci sarà bisogno di tutti i disponibili, di ritrovare una forma che nelle ultime settimane non ha certo sorriso e sopratutto ritrovare una buona media punti anche in sfide così complicate.

Staffetta a sinistra

Italiano vuole tutti al meglio, ogni volta, per questo sulla sinistra studia la staffetta tra Cambiaghi, Rowe e indietro Dominguez. Già per la sfida di domani bisognerà capire chi sarà chiamato alla presenza da titolare. L’ex Empoli vivrà l’avvicinamento al match tra l’allenamento di oggi e la sgambata di domani mattina in modo cruciale anche per terminare al meglio il recupero dall’influenza.

Per questo potrebbe essere Rowe a partire dal primo minuto nella partita di domani sera contro i nerazzurri. Cambiaghi partì dalla panchina anche in Supercoppa contro l’inter per poi subentrare ed essere importante nell’arrivare ai rigori dove il Bologna ha conquistato la finale. All’esterno in maglia numero 28 manca anche il gol, quest’anno ha firmato solo contro le toscane Pisa e Fiorentina e iniziare con un sigillo importante il 2026 non sarebbe di certo cosa sgradita.

