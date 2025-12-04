In casa Juventus prosegue l’emergenza del reparto difensivo. Luciano Spalletti deve fare i conti con una penuria di difensori centrali a disposizione. Una carenza che, considerate le ultime notizie su Federico Gatti, durerà ancora per diverso tempo compresa la sfida esterna al Dall’Ara.

Nella giornata di martedì, durante la gara degli ottavi di Coppa Italia, tra Juve e Udinese (vinta poi 2-0 dai bianconeri), i bianconeri hanno perso un altro difensore. Infatti, Federico Gatti ha lasciato il campo all’inizio del secondo tempo del match che ha portato la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia.

Lesione al menisco mediale: la Juventus perde Gatti

Il difensore centrale ex Frosinone si è infortunato da solo, in un piccolo scontro di gioco con il centravanti dell’Udinese Adam Buksa. Federico Gatti ha subito sentito uno “scrocchio” (come ha dichiarato il tecnico della Juventus Luciano Spalletti) al ginocchio destro.

Nella giornata di ieri, la società bianconera ha sottoposto il difensore piemontese ad esami specifici. Gli approfondimenti all’articolazione del difensore hanno evidenziato una lesione al menisco mediale. Una lesione che ha richiesto un’operazione chirurgica.

Operazione riuscita, almeno un mese di stop

Federico Gatti, nella mattina di oggi giovedì 4 dicembre, si è recato a Lione dove è andato sotto i ferri del chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet e di Loïc Geoffroy. Un’operazione di meniscectomia artroscopica perfettamente riuscita.

I tempi di recupero per il rientro di Gatti non sono ancora noti, ma la Juventus ha comunicato che l’iter riabilitativo post operatorio è già cominciato. Per il ritorno in campo del centrale ci vorrà almeno un mese, motivo per cui la Juventus non potrà contare su Gatti per la sfida contro il Bologna del prossimo 14 dicembre.

Gatti salta Bologna-Juventus

L’assenza di Gatti si unisce a quella di Bremer e di Rugani, che stanno affrontando a loro volta problemi fisici e sono in via di guarigione. Tuttavia, le date di rientro del centrale brasiliano e dell’ex Ajax sono ancora incerte. Ecco perché anche contro il Bologna, Spalletti potrebbe dover ricorrere ancora a Teun Koopmeiners nel ruolo di difensore centrale.

