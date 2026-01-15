LIVE È finita al Bentegodi! Hellas Verona – Bologna termina 2-3, i rossoblù tornano alla vittoria!

Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è tempo della live di Hellas Verona – Bologna, recupero della 16ª giornata di Serie A, rinviata a causa della Supercoppa Italiana.

Se Paolo Zanetti ha scelto di rinunciare dal primo minuto a Giovane, Vincenzo Italiano ha deciso di dare spazio a Benja Dominguez. Davanti a Ravaglia ci sono Holm, Heggem, Vitik e Miranda. A centrocampo ci sono Freuler e Pobega dietro a Orsolini, Odgaard e appunto l’argentino. Davanti c’è Santiago Castro.

Da ricordare che la trasferta è stata vietata ai residenti di Bologna e provincia: sono circa un centinaio i tifosi rossoblù nella città di Romeo e Giulietta.

La cronaca live di Hellas Verona – Bologna

Secondo Tempo

90’+5 – È FINITA A VERONA! Vince il Bologna che torna alla vittoria dopo 54 giorni. I rossoblù superano in classifica la Lazio, tornando all’ottavo posto, a un punto dall’Atalanta.

90’+4 – Ci prova ancora l’Hellas, palla nell’area del Bologna ma viene ravvisato un fallo su Moro.

90’+2 – Giovane prova la ripartenza, ma lo ferma prontamente Ferguson, che ha accusato lo sforzo.

90’+1 – Cinque minuti di recupero.

90′ – Esce Orsolini, entra Fabbian. Subissato di fischi Orsonaldo, reo secondo i tifosi dell’Hellas di aver perso troppo tempo.

85′ – Il Bologna gestisce il pallone cercando un varco. È importante ora alleviare la pressione dell’Hellas abbassando il ritmo.

82′ – Mosquera fa il suo ingresso in campo per i padroni di casa. Esce Sarr.

78′ – Doppio cambio per il Bologna. Entrano Ferguson e Zortea, escono Odgaard e Holm.

77′ – Il Bologna soffre, l’Hellas è tutto in avanti: sugli sviluppi di un corner, Sarr calcia da breve distanza, strepitoso Ravaglia che salva il risultato!

75′ – Per l’Hellas esce Niasse, entra Cham.

71′ – GOAL DEL VERONA. L’Hellas accorcia le distanze con un’autorete di Freuler propiziata da Orban. 2-3 a Verona. Brutto contropiede preso dagli sviluppi di un corner dei nostri.

69′ – Orban raccoglie il pallone dopo un errore della retroguardia rossoblù, ma Heggem rimedia in scivolata.

67′ – Giovane ci prova in rovesciata, non va.

65′ – Doppio cambio di Vincenzo Italiano. Escono Castro e Pobega, entrano Immobile e Moro.

64′ – L’Hellas manovra l’azione, dalla destra Gagliardini serve Sarr che in acrobazia la mette alta.

61′ – Ci provano prima Dominguez e poi Freuler dalla distanza, entrambi i tentativi sono fuori misura.

53′ – Escono Serdar e Al Musrati, entrano Gagliardini e Giovane. Zanetti mette più peso in attacco.

47′ – L’Hellas ha ricominciato subito con un piglio offensivo. Subito pericolo nella trequarti rossoblù, ma non c’è nessuno scossone.

46′ – È ricominciata a Verona. Per l’Hellas esce l’ammonito Nunez: fa il suo esordio in Serie A il diciannovenne Tobias Slotsager.

Miranda a DAZN: «Il risultato non è ancora acquisito. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un bel primo tempo, ma dovremo avere una buona fase difensiva».

Primo Tempo

45′ + 2 – Finisce il primo tempo al Bentegodi. Fischi dei tifosi di casa.

43′ – CASTROOOOO! Terza rete del Bologna con un golazo dell’argentino, che scarica un potentissimo destro sulla traversa interna, prima di finire in rete.

40′ – Scatenato Orsolini scatenato! Grande azione dalla destra, il marchigiano si accentra e calcia alto.

39′ – Il Bologna ha ripreso il comando delle operazioni: grande traversata di Odgaard che serve Dominguez, poi la palla con diversi passaggi finisce verso Pobega, ma Nelson si rifugia in angolo. Il corner di Orsolini attraversa tutta la porta, Pobega manca per poco l’appuntamento con il goal.

34′ – Ci prova Sarr con una soluzione personale: conclusione ribattuta in angolo. Sugli sviluppi del corner Bradaric serve Serdar che non arriva sul pallone, disturbato dalla difesa del Bologna.

33′ – L’Hellas non si da per vinto: la retroguardia rossoblù rintuzza l’offensiva scaligera. Ci provano di nuovo con Sarr e Serdar, niente di fatto per i gialloblù.

29′ – ODGAAARD!!!! L’ha ribaltata il Bologna in otto minuti: bravo Dominguez in percussione dalla sinistra, il danese arriva a rimorchio e di interno sinistro la piazza alla destra di Montipò. 1-2 Bologna!

25′ – L’Hellas reagisce con un’incornata di Orban, palla alta.

24′ – Il Bologna continua a premere, ci prova Castro: poco a lato.

21′ – PAREGGIO BOLOGNA! La bussata di Orsonaldo! Punizione dalla destra per il Bologna, c’è lo schema per Orsolini che si accentra e di sinistro è implacabile per Montipò. 1-1 al Bentegodi.

18′ – Il Bologna cerca la reazione. Freuler per Pobega che serve Castro, l’Hellas si rifugia in angolo.

13′ – GOAL VERONA. Fallo di Nunez su Dominguez. Giallo per il giocatore di casa. Sul calcio da fermo lo schema con Odgaard non riesce: il Verona parte in contropiede con Bernede che si invola e serve Orban, abile a insaccare alla sinistra di Ravaglia. 1-0 Hellas Verona.

10′ – BRIVIDO VERONA! Rilancio lungo di Montipò sul quale Vitik e Ravaglia non si intendono, arriva Bernede che tenta la conclusione da lontano, la palla finisce fuori.

1′ – È iniziata a Verona.

Il tabellino

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Valentini, Nunez (46′ Slotsager); Bradaric, Niasse (76′ Cham), Bernede, Al Musrati (53′ Giovane), Serdar (53′ Gagliardini); Orban, Sarr (82′ Mosquera). All.: Zanetti. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harraoui, Ebosse, Isaac.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (78′ Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (65′ Moro); Orsolini (90′ Fabbian), Odgaard (78′ Ferguson), Dominguez; Castro (65′ Immobile). All.: Italiano. A disp.: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana.

Reti: 13′ Orban (H), 21′ Orsolini (B), 28′ Odgaard (B), 43′ Castro (B), 71′ Aut. Freuler (H).

Ammoniti: Nunez (H), Vitik (B).

Espulsi: –

Arbitro: Mariani di Aprilia

