Bologna FC
Le PAGELLE di Bologna-Inter (1-3)
I voti di Bologna-Inter: Pobega spicca, Bernardeschi prova ad accendere la luce, la difesa può far meglio
Un anticipo amaro per i Rossoblù davanti alla propria gente: Bologna-Inter termina 1-3, con il vantaggio di Pobega che non è bastato per mantenere il controllo della partita. Ecco i nostri voti.
Bologna-Inter, le pagelle: Bernardeschi ci prova, Pobega il migliore
Skorupski 6 – Torna titolare e in un paio di azioni le sue mani sono davvero fondamentali, sui due gol poteva poco.
Theate 5,5 – Non la sua miglior serata: un po’ in sofferenza, e lo dimostra il cambio anche per l’ammonizione.
- Dal 63’ Helland 5 – Non entra bene, perché sicuramente poteva fare di più: specchio è il gol che chiude la partita.
Casale 6 – Senza infamia e senza lode, non brilla ma non commette particolari errori contro un attacco che ha dimostrato la sua forza.
Darmian 6 – L’ex di giornata si nota meno rispetto alla settimana scorsa, ma comunque regge il confronto dalla sua parte, come può.
Zortea 5,5 – Spinge ma può dare certamente di più, in ambo le fasi. Su certe scelte deve assolutamente migliorare.
Pobega 6,5 – Il migliore, senza se e senza ma, per il gol, che potevano essere due, ma anche per la fisicità che mette in mezzo al campo.
- Dal 76’ Moro S.V
Ferguson 5,5 – Salva un gol che gli varrebbe solo quello il sei, ma da lui serve di più: bene nel primo tempo, nel secondo invece va in calando.
Miranda 6 – Protagonista nel gol dei Rossoblù con un buon recupero, ma ancora un po’ sofferente nella fase difensiva. Tutto sommato una partita sufficiente.
Bernardeschi 6 – Si muove, ci prova, cerca di attivare i compagni: questo è quello che può dare, ed è una delle note positive della giornata.
Cambiaghi 5,5 – Una spina nel fianco…a metà. Bene in alcuni frangenti, in altri invece poteva far sicuramente meglio.
- Dal 76’ Dovbyk S.V
Piccoli 6 – Cerca di lottare e aprire spazi per i compagni, solo l’infortunio lo ferma: augurandosi che non sia nulla di grave.
- Dal 30’ Enem 5,5 – Entra e subito sembra dare un qualcosa di diverso come soluzioni, ma con il passare della partita si vede sempre meno.
All. Palladino 6 – Un inizio convincente, ma poi l’Inter è riuscita a punire su alcuni dettagli che sicuramente si possono migliorare. Si conosceva la forza dell’avversario, e ora non bisogna fermarsi.
INTER: Jo. Martinez 6; Bisseck 5,5, Akanji 6, Bastoni 6; Luis Henrique 5 (dal 68’ Diouf 6,5), Barella 6, Zielinski 6 (dal 79’ Calhanoglu S.V), Sucic 5, Dimarco 5,5 (dal 68’ Carlos Augusto 7); F.P. Esposito 5,5 (dal 58’ Bonny 6,5), Thuram 7 (dal 79’ Mkhitaryan S.V). All. Chivu 6
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