Palladino e il dubbio tra i pali: Skorupski riparte da Cagliari

Per la sfida di oggi pomeriggio contro il Cagliari, in programma alle 15 e trasmessa da Dazn, il Bologna si affiderà a Lukasz Skorupski. La scelta di Palladino, però, non basta a considerare chiusa la questione portiere. Dopo l’alternanza con Pessina, nata in seguito all’incertezza del polacco contro il Torino, la gerarchia è tornata in discussione. In quell’occasione i rossoblù hanno lasciato per strada due punti, mentre il successivo impiego del giovane estremo difensore a Lecce non ha prodotto le risposte attese. Ora Skorupski ha l’occasione di riprendersi il posto, ma a Casteldebole la speranza è che la situazione possa stabilizzarsi prima della gara con il Milan del 28 ottobre.

Skorupski, da titolare indiscusso a uomo sotto esame

Il portiere polacco, trentacinque anni e a Bologna dal 2018, per lungo tempo ha rappresentato una certezza. Adesso, invece, ogni uscita e ogni intervento diventano importanti per il suo futuro in rossoblù, anche considerando il contratto in scadenza a giugno. Palladino conosce già situazioni simili: alla Fiorentina, nel 2024, scelse De Gea al posto di Terracciano dopo poche giornate, mentre all’Atalanta aveva trovato in Carnesecchi un titolare consolidato. A Bologna il problema è più delicato, perché la difesa ha cambiato interpreti e assetto e la squadra deve già fare i conti con le assenze di Orsolini e Piccoli, oltre alle condizioni non ottimali di alcuni attaccanti.

A gennaio arriverà un nuovo portiere?

Il mercato invernale potrebbe riportare il Bologna alla ricerca di un numero uno, eventualità che non si verificava da anni. Provedel, Di Gregorio e Falcone erano già stati valutati durante l’estate, ma acquistare un portiere a stagione in corso non è semplice: chi dispone di un titolare affidabile difficilmente se ne priva. Pessina resta un’opzione, anche se affidargli subito la responsabilità di una squadra in difficoltà potrebbe significare caricarlo di un peso eccessivo. Sullo sfondo c’è anche Federico Ravaglia, che al Watford ha giocato tutti i minuti delle prime undici partite in Championship. Per ora, però, la priorità è ritrovare stabilità.

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