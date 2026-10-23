I precedenti di Cagliari-Bologna: sardi in vantaggio, ma le ultime due sono vittorie felsinee

La prossima partita degli uomini di Palladino sarà Cagliari–Bologna, una sfida che vanta un discreto numero di precedenti dai quali emerge una leggera prevalenza degli emiliani nei numeri generali, a fronte di una tradizione storicamente più favorevole ai sardi nelle gare disputate sull’isola.

Il bilancio complessivo tra Bologna e Cagliari

Nelle 80 sfide ufficiali giocate finora le statistiche parlano di 29 vittorie per il Bologna con l’aggiunta di 25 pareggi e 26 sconfitte, dati che rendono il piccolo vantaggio di cui sopra.

Vantaggio confermato dalle reti realizzate, con il Bologna che ne ha realizzate 93 reti, subendone “solo” 81. Il risultato più frequente in assoluto è l’1-0 (verificatosi 13 volte), seguito a breve distanza dallo 0-0 (11 volte) e dal 2-1 (10 volte).

La miglior vittoria del Bologna è lo 0-4 conquistato in trasferta il 2 giugno 1970, mentre la peggior sconfitta risale invece al 5-1 subito in Sardegna il 2 novembre 2008, che si è tristemente affiancata al 4-0 del 1966).

I precedenti di Cagliari-Bologna

Ma come sempre facciamo dobbiamo ora calarci nella realtà particolare della partita, restringendo il campo alle sole 40 partite giocate in trasferta. E così facendo, i piatti della bilancia pendono in favore del Cagliari.

I precedenti di Cagliari-Bologna hanno infatti visto 8 vittorie bolognesi contro 14 pareggi e ben 18 sconfitte, risultati figli di 39 reti segnate dal BFC e 49 subite.

Anche lontano dal Dall’Ara il risultato più frequente si conferma l’1-0 (uscito 7 volte), seguito dallo 0-0 (6 volte). La miglior vittoria e la peggior sconfitta esterne coincidono con i già citati 0-4 del 1970 e il 5-1 del 2008.

I migliori marcatori del Bologna

Accade di rado di vedere nomi di calciatori ancora in forza al Bologna tra i massimi marcatori di una specifica partita, e quando accade per forza di cose il nome è quello di Riccardo Orsolini. Anche in questo caso tra i migliori tre marcatori c’è Orso, posizionato sul secondo gradino. Bello il gruppetto al terzo posto, a quota tre reti, con giocatori anche del recente passato:

Beppe Savoldi: 7 gol Riccardo Orsolini: 6 gol Giacomo Bulgarelli, Sergio Clerici, Giuseppe Muiesan, Beppe Signori, Marco Di Vaio e Musa Barrow: 3 gol

Gli ultimi tre precedenti di Cagliar-Bologna

In controtendenza con quanto detto sul vantaggio cagliaritano nelle gare svolte in Sardegna, ecco gli ultimi tre precedenti svoltisi sull’isola, con il Bologna che viene da due vittorie per 2-0 consecutive.

Cagliari-Bologna 0-2 (19/10/2025): Un successo netto della formazione emiliana firmato dal sigillo di Emil Holm e dal raddoppio di Riccardo Orsolini. Cagliari-Bologna 0-2 (29/10/2024): Vittoria conquistata con autorevolezza grazie alle reti di Riccardo Orsolini e Jens Odgaard. Cagliari-Bologna 2-1 (14/01/2024): Vantaggio iniziale felsineo firmato da Riccardo Orsolini, poi ribaltato dalla rimonta sarda con Andrea Petagna e uno sfortunato autogol di Riccardo Calafiori.

Interessante che Orsolini sia andato a segno in tutte e tre: peccato che purtroppo non possa rimpinguare il proprio bottino.

Cosa aspettarsi statisticamente dalla gara?

Data l’elevata frequenza di punteggi di misura come 1-0, 0-0 o 0-2, la tendenza statistica più solida per la prossima gara indica un match dal punteggio contenuto, un under 2.5 per intenderci, ma l’assenza di Orsolini e il campionato complicato del Bologna, potrebbero influire.

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