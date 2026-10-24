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LIVE – Primavera, Bologna-Empoli 3-0: tripletta rossoblù nel primo tempo
Dopo la pesante sconfitta contro il Parma, il Bologna torna in campo al Granarolo Youth Center: di fronte c’è un Empoli ancora imbattuto e in lotta per la vetta.
La cronaca LIVE di Bologna-Empoli
62′ – Primo cambio anche per i rossoblù: entra Piro ed esce Lo Monaco.
55′ – Primi cambi per l’Empoli: entrano Pisani e Valme per Covelli e Perin.
54′ – Grande occasione per il Bologna: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Badori colpisce di testa ma Vettore con una grande parata dice di no. La palla però rimane lì e Zanella prova il tiro che questa volta viene salvato sulla linea dai difensori.
Intervallo
46′ – Il primo tempo termina con il vantaggio rossoblù.
45′ – Un minuto di recupero.
38′ – Doppia occasione per l’Empoli ma, prima Giacomone e poi De Luca, salvano il Bologna.
36′ – GOL BOLOGNA! Azione perfetta dei rossoblù: contropiede e cross di Negri perfetto per Lo Monaco che insacca il 3-0.
34′ – GOL BOLOGNA! Calcio di rigore per il Bologna: trattenuta di Rugani su De Luca, sul dischetto si presenta Negri che apre bene e segna il gol del raddoppio.
15′ – GOL BOLOGNA! La rete nasce da una rimessa per i rossoblù: Lo Monaco in difficoltà la passa e Pantaleoni con un destro al volo segna l’1-0.
10′ – Partita disordinata: ancora nessun tiro in porta per le due formazioni.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Bologna e quella dell’Empoli!
Il tabellino
Marcatori:
Bologna: Giacomone; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Toroc; Lo Monaco; Zanella; Badori; Lai; Trifelli; Negri. Allenatore: Morrone
Empoli: Vettore; Covelli; Antonini; Mazzi; Perin; Orlandi; Mureddu; Meznar; Babalola; Hugi; Rugani. Allenatore: Filippeschi
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