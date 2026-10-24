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LIVE – Primavera, Bologna-Empoli 3-0: tripletta rossoblù nel primo tempo

Dopo la pesante sconfitta contro il Parma, il Bologna torna in campo al Granarolo Youth Center: di fronte c’è un Empoli ancora imbattuto e in lotta per la vetta.

Pubblicato

57 minuti fa

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Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)
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La cronaca LIVE di Bologna-Empoli

62′ – Primo cambio anche per i rossoblù: entra Piro ed esce Lo Monaco.

55′ – Primi cambi per l’Empoli: entrano Pisani e Valme per Covelli e Perin.

54′ – Grande occasione per il Bologna: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Badori colpisce di testa ma Vettore con una grande parata dice di no. La palla però rimane lì e Zanella prova il tiro che questa volta viene salvato sulla linea dai difensori.

Intervallo

46′ – Il primo tempo termina con il vantaggio rossoblù.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Doppia occasione per l’Empoli ma, prima Giacomone e poi De Luca, salvano il Bologna.

36′ – GOL BOLOGNA! Azione perfetta dei rossoblù: contropiede e cross di Negri perfetto per Lo Monaco che insacca il 3-0.

34′ – GOL BOLOGNA! Calcio di rigore per il Bologna: trattenuta di Rugani su De Luca, sul dischetto si presenta Negri che apre bene e segna il gol del raddoppio.

15′ – GOL BOLOGNA! La rete nasce da una rimessa per i rossoblù: Lo Monaco in difficoltà la passa e Pantaleoni con un destro al volo segna l’1-0.

10′ – Partita disordinata: ancora nessun tiro in porta per le due formazioni.

1′ – Comincia il match tra la Primavera del Bologna e quella dell’Empoli!

Il tabellino

Marcatori:

Bologna: Giacomone; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Toroc; Lo Monaco; Zanella; Badori; Lai; Trifelli; Negri. Allenatore: Morrone

Empoli: Vettore; Covelli; Antonini; Mazzi; Perin; Orlandi; Mureddu; Meznar; Babalola; Hugi; Rugani. Allenatore: Filippeschi

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