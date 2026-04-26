Primavera Bologna: domani contro il Genoa una sfida da non sbagliare

A quattro giornate dalla fine cambia tutto per il Bologna Primavera: non più una corsa affannosa per restare a galla, ma una battaglia serrata per rimanere in zona playoff. Domani al Granarolo Youth Center (ore 15) arriva il Genoa, distante appena tre punti. Una sfida che pesa, eccome, per tenere vive le ambizioni rossoblù.

Playoff: un obiettivo che oggi è realtà

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, solo dodici mesi fa, in questo periodo, il Bologna combatteva per non retrocedere, con la salvezza conquistata al termine dello spareggio contro l’Empoli al Dall’Ara, con Pessina e Castaldo decisivi. Oggi lo scenario è completamente diverso. La squadra di Morrone si ritrova immersa nella lotta per un traguardo ben più prestigioso, costruito settimana dopo settimana.

Il merito? Non solo dei risultati, ma soprattutto di una crescita mentale evidente: approccio alle partite, continuità e capacità di restare dentro le gare nei momenti chiave. Non è un caso che il Bologna sia arrivato fin qui con pieno merito. Certo, la concorrenza è serrata e ogni dettaglio può fare la differenza, ma i rossoblù hanno dimostrato di avere le carte per giocarsela fino in fondo.

Bologna: la sfida playoff passa anche da Crespellano

Contro il Genoa non è una partita come le altre. È uno scontro diretto, di quelli che possono indirizzare il finale di stagione. Vincere significherebbe non solo restare agganciati a Inter e Atalanta, ma anche allontanare in modo deciso una diretta concorrente. E allora, quanto può valere una gara del genere a quattro turni dalla fine?

I liguri arrivano con fiducia: due vittorie consecutive contro Lecce (0-2) e Torino (4-2), precedute da pareggi con Cremonese e Monza e dal successo esterno contro il Napoli. Nelle ultime otto partite hanno perso soltanto contro la Juventus, segno di una squadra solida e difficile da affrontare. Il bilancio complessivo parla di 12 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

Numeri e fiducia: equilibrio in campo

La classifica racconta di due squadre molto vicine, e anche i dati confermano l’equilibrio: 43 gol segnati dal Genoa contro i 47 del Bologna, con 42 reti subite dai liguri e 36 dai rossoblù. Numeri che lasciano intuire una gara aperta, dove ogni episodio potrà incidere.

Il Bologna, dal canto suo, ha raccolto quattro successi nello stesso arco recente, battendo Sassuolo, Frosinone, Verona e Monza. Un percorso che testimonia continuità e fiducia, ingredienti indispensabili in questa fase decisiva.

Bologna: solidità come chiave del finale

Un dato spicca più di tutti: appena due gol subiti nelle ultime quattro partite. La tenuta difensiva può diventare l’arma in più, soprattutto se accompagnata dalla capacità di colpire nei momenti giusti, anche grazie a chi entra a gara in corso.

Domani sarà un passaggio importante, forse decisivo. Il Bologna Primavera riuscirà a trasformare questa occasione in un altro passo verso il sogno? La risposta arriverà dal campo, alle 15, con una certezza già chiara: questa squadra non ha alcuna intenzione di fermarsi.

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