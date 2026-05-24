Primavera, Fiorentina-Bologna 2-0: si chiude in semifinale la stagione rossoblù

Finisce al Viola Park il sogno Scudetto del Bologna Primavera, sconfitta 2-0 dalla Fiorentina in semifinale. Dopo un primo tempo equilibrato e giocato ad alti ritmi, la squadra viola trova il vantaggio a inizio ripresa con Braschi e chiude la gara con il raddoppio di Bertolini.

Resta però il valore di un percorso che va ben oltre questa sconfitta. Partito con l’obiettivo salvezza, il Bologna di Stefano Morrone ha saputo trasformare la propria stagione in qualcosa di speciale, conquistando i playoff e arrivando fino a giocarsi una semifinale Scudetto contro una delle squadre più forti del campionato.

Primo tempo – Ritmi altri e grande intensità al Viola Park

Primo tempo acceso e giocato ad altissimi ritmi tra Fiorentina e Bologna nella semifinale del Campionato Primavera. Dopo una prima fase di gara positiva per i rossoblù, è cresciuta con il passare dei minuti anche la squadra viola, pericolosa soprattutto nelle ripartenze.

La prima vera occasione arriva dopo circa un quarto d’ora ed è per la Fiorentina: uscita rischiosissima di Happonen, che viene saltato da Braschi, ma il Bologna si salva grazie a una deviazione decisiva con il pallone che sfiora il palo.

Al 28’ prova a rispondere Castaldo, che cerca di creare pericoli alla difesa viola con una conclusione controllata però in due tempi da Leonardelli.

Dopo la mezz’ora la gara resta molto intensa, fisica e con ritmi altissimi da entrambe le parti. Al 32’ la Fiorentina torna a rendersi pericolosa: dopo un anticipo su Lo Monaco, i viola ripartono velocemente spedendo Atzeni davanti alla porta, ma Happonen è attento e salva il Bologna con una grande parata in due tempi.

All’intervallo resiste quindi l’equilibrio al Viola Park, al termine di un primo tempo combattuto e giocato senza risparmiare energie.

Secondo tempo – La Fiorentina colpisce due volte

La svolta della partita arriva a inizio ripresa. Al 50’ Happonen pasticcia in uscita sul tiro di Puzzoli: il portiere rossoblù riesce inizialmente a parare ma non trattiene il pallone, con Braschi che arriva per primo sulla respinta firmando l’1-0 viola.

La Fiorentina continua a spingere e quattro minuti più tardi Atzeni sfiora il raddoppio, trovando però questa volta la risposta di Happonen. Poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si ripete una situazione molto simile a quella del vantaggio viola: il portiere rossoblù perde nuovamente il pallone, ma Nesi salva praticamente sulla linea evitando il secondo gol.

Il raddoppio arriva comunque al 67’, quando Bertolini trova la rete del 2-0 che indirizza definitivamente la semifinale.

Nel finale il Bologna prova comunque a riaprire la gara: al 78’ Castaldo tenta la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina fuori di poco.

Una stagione che resta storica

Nonostante l’eliminazione, resta il valore enorme del percorso costruito dalla Primavera rossoblù durante tutta la stagione. Il Bologna ha chiuso la regular season al quinto posto, conquistando uno storico accesso ai playoff e superando poi la Roma nei quarti di finale con una rimonta rimasta tra le immagini più belle dell’anno rossoblù.

Un cammino che ha permesso alla squadra di Morrone di andare ben oltre le aspettative iniziali, arrivando fino a una semifinale Scudetto che, soltanto pochi mesi fa, sembrava difficile anche solo da immaginare.

Il tabellino

Marcatori: 50′ Braschi (F), 67′ Bertolini (F)

Fiorentina: Leonardelli; Trapani (85′ Kone); Kouadio; Kospo; Baldo; Montenegro; Deli (80′ Bonanno); Atzeni (59′ Bertolini); Puzzoli (80′ Conti); Braschi; Mazzeo (85′ Turnone). Allenatore: Galloppa

Bologna: Happonen; Nesi (82′ Anastasio); Tomasevic; Papazov; Negri; N’Diaye; Libra (82′ Pantaleoni); Lai (71′ Jaku); Lo Monaco (57′ Ravaglioli); Toroc (57′ Saputo); Castaldo. Allenatore: Morrone

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