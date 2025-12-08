Qui Vigo: La vittoria col Real una luce in mezzo ad un mare di pareggi

Nel weekend calcistico appena passato sono tante le partite che fanno notizia. Le vittorie di Verona e Cagliari su Atalanta e Roma, l’Aston Villa che ribalta l’Arsenal ed il Bilbao che ferma l’Atletico Madrid. E proprio a Madrid, l’aria continua ad essere pesante anche per l’altra squadra della capitale spagnola, il Real. I Blancos, infatti, nella serata di ieri sono usciti sconfitti dalla sfida che li ha visti contro il Celta Vigo, prossima avversaria del Bologna nella League Phase di Europa League.

Celta Vigo-Bologna: la stagione dei galiziani non decolla

55 punti, settimo posto ed etichetta di sorpresa de LaLiga. Una stagione sorprendente, la scorsa, per gli uomini di Giraldez, ex allenatore della seconda squadra e da marzo 2024 subentrato a Rafa Benitez alla guida dei Celestes, terminata con la qualificazione in Europa League. Risultati che, però, il club sta faticando a replicare in questa stagione, partita in maniera claudicante e fin qui salvata solo da alcuni vittoriosi singhiozzi europei.

In Liga, infatti, il bilancio è più simile a quello di una squadra in crisi d’identità, piuttosto che ad un gruppo alla ricerca di una conferma europea. Con solo 4 vittorie, a confronto di 4 sconfitte e ben 7 pareggi, il club di Vigo, ridente comune affacciato sull’Oceano Atlantico, occupa oggi il decimo posto della graduatoria spagnola. Il tutto contornato dal peggior ritmo casalingo di tutto il campionato, con solo 5 punti guadagnati tra le mura del Balaidos, teatro della sfida di giovedì col Bologna.

Ed a proposito di Bologna, è sorprendente come, nonostante le fatiche in campionato, in Europa gli spagnoli sembrino tutt’altra cosa. Dopo la sconfitta al debutto con lo Stoccarda, infatti, Iago Aspas e compagni hanno raccolto tre successi consecutivi contro PAOK, Nizza e Dinamo Zagabria, e raggiungendo i 9 punti in classifica. Ruolino di marcia fermato, però, nell’ultimo turno per mano del Ludogorets, vincente in Bulgaria per 3-2.

Il successo col Real per ritrovare continuità

Come detto in precedenza, però, a salvare i galiziani fin qui sono state le quattro vittorie racimolate nelle ultime sei partite di campionato. Ultima, ma non per importanza, quella di ieri sera per 2-0 ai danni di un Real Madrid in pinea crisi. Nonostante questo, però, anche ieri sono stati i Blancos a fare la partita, con il Celta abile a prosciugare il lungo palleggio degli uomini di Xabi Alonso e concedere solamente di fronte alle giocate spettacolari degli assi madridisti.

Un bel po’ di merito, però, lo ha avuto soprattutto Ionut Radu. Vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex portiere interista si è reso protagonista di alcune parate di livello, che hanno permesso ai galiziani di rimanere in partita e riuscire a portare a casa il risultato sfruttando le uniche due azioni pericolose. Alle porte, ora, il Bologna, che non rappresenta un ricordo positivo per il portiere rumeno, ma che dovrà cercare di superarlo per poter dare slancio al periodo positivo del suo nuovo club.

