Rowe da zero a sei in pochi mesi: il segreto del successo

Da Norwich a Marsiglia, da Marsiglia a Bologna. L’acquisto più costoso della storia dei rossoblu Jonathan Rowe aveva suscitato molti dubbi in avvio di stagione. Pochi gol, temperamento tutto da scoprire, la rissa con Rabiot e un tacco al volo contro il Pisa che lasciava pensare ad un giocatore con pochi stimoli. Eppure oggi Jonny è uno dei simboli di questa squadra e la crescita di valore su Transfermarkt, dove ha raggiunto quota 20 milioni, ne è solo la logica conseguenza.

Riscoprire la zona gol

Un plauso meritato va allo staff tecnico del Bologna. Perché negli ultimi anni in rossoblu sono arrivati tantissimi giocatori dal grande potenziale e quasi tutti, compreso Rowe, hanno migliorato i propri punti deboli. Un esempio? Sempre in quel ruolo, lo scorso anno c’era Ndoye. L’ala attualmente in forza al Forest ha giocato due stagioni sotto le Due Torri e, dopo le critiche sotto porta dei primi mesi, ha trovato ben nove centri nel 2024/25.

Lo stesso identico discorso vale per Rowe. A parte la stagione dell’esplosione, caratterizzata da tredici reti con la maglia del Norwich, l’inglese non si era mai spinto oltre quota tre. Non a caso, a Marsiglia aveva incontrato diverse difficoltà, indipendentemente dall’epilogo infelice della storia francese. Ma forse, come cantava De André, è vero che “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior“.

6 grande

A un talento come Jonathan basta una scintilla, poi il fuoco si espande da sé. Il primo sigillo era arrivato in Coppa Italia con il Parma, poi l’esplosione ha colpito l’Europa League, con il gol e l’assist all’Olimpico. Nell’ultimo mese, infine, son arrivati anche i gol in campionato, sempre in momenti non banali. Contro il Verona era stato il migliore in campo dei rossoblu, mentre a Cremona è suo il timbro decisivo sulla vittoria che rilancia il club.

Ormai Rowe è una certezza, un titolarissimo. Assieme a Bernardeschi sta trainando con personalità gli emiliani, coloro che gli hanno dato fiducia nel momento del bisogno. E forse è stata proprio questa la chiave per spingerlo a dare il massimo, la fiducia che anche lui stava perdendo.

Ora c’è una coppa da sudare fino alla fine, una stagione da concludere al meglio. Jonny vuole essere ancora protagonista di una magica notte europea e pensare al Bologna senza di lui è attualmente impossibile.

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