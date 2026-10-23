Saputo fatica anche in America: il Montreal, ultimo in MLS, ha perso il Canadian Championship

Il Bologna sul campo sta faticando, e questo è un dato di fatto indipendente dalla sconfitta accettabile contro l’Inter. Bilancio verde a parte, infatti, i rossoblu sono arretrati fin da subito oltre la metà della classifica (detto che è presto per fare calcoli) in quella che doveva essere una stagione di reset e ripartenza progettuale.

Così, molti appassionati rosoblu hanno espresso il loro disappunto per il calo degli investimenti dirigenziali nell’ultima estate. Il risultato? C’è chi è ancora convinto della buona posizione del Presidente e sogna un futuro con questa società, mentre un’altra frangia di tifosi vorrebbe qualcosa in più, anche perché quanto abbiamo visto nelle stagioni precedenti doveva essere solo l’inizio. Eppure, per Saputo i problemi non sono soltanto emiliani: il suo CF Montreal viene da una stagione disastrosa e non è neppure riuscito a vincere il Canadian Championship.

Il Montreal cade in Canadian Championship

Non è servita neppure una società di MLS per fermare il CF Montreal, favoritissimo ai nastri di partenza del Canadian Championship nonostante una stagione a dir poco complicata. Come riportato da Massimo Vitali nel numero odierno de il Resto del Carlino, è stato infatti il Forge FC a superare Gillier e compagni per 2-4 ai rigori, dopo un 1-1 maturato in 90 minuti di battaglia.

La sconfitta risulta più grave di quanto si potrebbe pensare perché, se è vero che gli ex Impact disputano il campionato americano, questo match era la finale per accedere alla CONCACAF Champions Cup, l’equivalente continentale della nostra Coppa dei Campioni. E, anche se la città di Montreal non è un’habitué della competizione, negli ultimi dieci anni aveva già ottenuto una finale e due quarti nel torneo.

Fatica anche in MLS: la squadra di Saputo è ultima

Nel campionato a stelle e strisce, se possibile, le cose vanno ancora peggio. Il club di Saputo è infatti attualmente ultimo a quota 25, con una media inferiore agli 0.9 punti a giornata. La speranza dei tifosi è che l’anno prossimo il club possa iniziare una rebuild, sfruttando anche una potenziale prima scelta al SuperDraft di gennaio. Intanto, però, per il Presidente non è un momento particolarmente fortunato, quantomeno sul campo.

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