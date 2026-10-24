Una poltrona per tre: Odgaard, Dovbyk ed Enem per una maglia in attacco

L’infortunio di Roberto Piccoli, costretto a fermarsi dopo la sfida con l’Inter, obbliga Palladino a rivedere i piani offensivi del Bologna in vista della trasferta in Sardegna. Il dubbio principale riguarda il centravanti titolare: Artem Dovbyk, Enem e Jens Odgaard sono tutti candidati, senza che nessuno abbia ancora conquistato una posizione di assoluto vantaggio. L’attaccante ucraino è stato utilizzato soltanto a gara in corso nelle ultime uscite, sia contro il Lecce sia contro i nerazzurri, quando il tecnico ha preferito inserire Enem dopo mezz’ora per sostituire Piccoli. Adesso, però, la situazione è diversa e la necessità di trovare un nuovo riferimento offensivo rende il ballottaggio ancora più aperto.

Odgaard può essere la soluzione giusta?

Tra i tre contendenti, il danese sembra avere un piccolo vantaggio grazie alla propria duttilità e alla capacità di partecipare alla costruzione della manovra. Per caratteristiche fisiche e interpretazione del ruolo, Odgaard è infatti quello che più si avvicina a Piccoli, consentendo al Bologna di cambiare il meno possibile i propri equilibri. Dovbyk garantisce soprattutto presenza in area e capacità di occupare gli spazi centrali, mentre Enem può attaccare la profondità e aiutare i compagni a sviluppare il gioco. La decisione di Palladino dipenderà anche dalle caratteristiche del Cagliari, squadra che tra le mura amiche ha concesso pochissimo, subendo appena due reti nelle gare casalinghe considerate. Contro una difesa fisica e attenta come quella sarda, sarà importante individuare il giocatore capace di mettere maggiormente in difficoltà gli avversari.

Tre partite in una settimana: spazio per tutti?

La scelta non riguarderà soltanto la partita di oggi. Il Bologna è atteso da tre impegni ravvicinati e la gestione delle energie potrebbe favorire un’alternanza tra i tre attaccanti. Dovbyk, secondo quanto filtra da Casteldebole, ha lavorato bene durante la sosta, migliorando la propria condizione fisica: un elemento che potrebbe restituirgli spazio nelle prossime gare. Intanto, la trasferta di Cagliari vedrà anche una significativa presenza rossoblù sugli spalti: il settore ospiti della Unipol Domus è esaurito, con 415 tifosi pronti a sostenere la squadra. Dopo l’appuntamento in Sardegna, mercoledì alle 18.30 sarà già tempo di tornare in campo a San Siro contro il Milan. Palladino dovrà quindi scegliere il centravanti più adatto per oggi, senza perdere di vista gli impegni che attendono il Bologna nei giorni successivi.

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