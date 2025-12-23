Vocabolario Rossoblù – Bologna, un’occasione di rinascita

Rinàscita s. f. [der. di rinascere, sul modello del rapporto nascere–nascita]. – Il rinascere, in senso proprio: la r. di una pianta, dei capelli; e fig.: la r. di un dubbio, della passione. Con riferimento alla storia della civiltà, si usa talvolta invece di rinascimento, sia nel sign. più stretto (la R. per antonomasia), sia con sign. più esteso, non limitato cioè al periodo storico a cui si dà comunem. tale nome: la r. carolingia; o quando, più che sui limiti cronologici e i caratteri di quel periodo, si voglia insistere sul fatto del risorgere, del rinnovarsi in esso di determinate forme di vita: r. economica, civile, politica; r. culturale, e la r. degli studî classici, dell’arte.

Perdere le finali non è mai bello. Non è mai una sensazione piacevole. Vincenzo Italiano e il suo staff ne sanno qualcosa, prima della finale di ieri a Riad, contro il Napoli in Supercoppa Italiana avevano già perso tre finali. Non un bellissimo score, ma sicuramente esperienze da utilizzare e condividere col gruppo per ripartire.

Bologna è il momento di ripartire

Ogni delusione, soprattutto quelle così cocenti che sfiorano il dolore fisico, è un’ opportunità per ripartire. Dalla gara col Napoli si può imparare, si può ripartire per migliorare.

Nessuno è perfetto e nulla o quasi è irrimediabile. Una finale per un trofeo sono due facce della stessa medaglia. Da una parte la gioia del successo, dall’altra il dolore della sconfitta. Anzi della vittoria mancata. Una ferita che brucia come se avesse il sale sopra. Ma è un dolore che brucia e che ti può aiutare a spingere ancora più forte.

Insomma un’occasione di rinascita. Dalle ceneri del fallimento, fino ad un nuovo successo. La strada è segnata. È quella del lavoro costante. Il Bologna riparta da questa voglia di rivalsa per puntare ancora in alto.

