Serie A, nel 2027 niente gare a Pasqua: ci saranno le Nazionali

La Serie A è tornata a giocare nel fine settimana di Pasqua anche in questa stagione, dopo il 2024/25. Un appuntamento tutt’altro che apprezzato dai tifosi. Fortunatamente, nel 2027, il calendario cambierà: il campionato si fermerà nel weekend di Pasqua per lasciare spazio agli impegni delle nazionali.

In un’agenda sempre più fitta, infatti, quest’anno non è prevista alcuna pausa e domenica 5 aprile si sono disputate tre partite: Cremonese-Bologna, Pisa-Torino e Inter-Roma. Tre gare sicuramente interessanti, ma poco apprezzate da chi osserva la Serie A.

Le Nazionali a Pasqua

Già nelle indicazioni ufficiali sugli orari e le date della stagione 2025/26 era stata anticipata la possibilità di collocare la 31ª giornata fuori dagli slot tradizionali, proprio per tenere conto delle festività.

In futuro, invece, quello stesso periodo sarà dedicato alle selezioni nazionali: in Europa andranno in scena i quarti di finale della Nations League (Lega A) e gli spareggi tra le varie leghe, mentre per le nazionali sudamericane sono probabili amichevoli, in attesa della definizione del calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2030.

I precedenti

Non sarebbe comunque una novità assoluta vedere le nazionali impegnate nel periodo pasquale. Negli ultimi decenni è già successo più volte, anche se raramente proprio nella domenica di Pasqua. Nel 1987 l’Italia affrontò la Germania Ovest in amichevole alla vigilia della festività, pareggiando 0-0.

Nel 1989 arrivò la vittoria per 1-0 contro l’Austria nelle qualificazioni a Italia ’90, mentre nel 1997 gli Azzurri superarono la Moldavia 3-0 verso Francia ’98. E anche nel 2005, sempre in qualificazione mondiale, arrivò il 2-0 alla Scozia. Infine nel 2016 l’Italia disputò due amichevoli nella finestra pasquale: l’1-1 con la Spagna e la sconfitta per 4-1 contro la Germania, test in vista dell’Europeo.

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