Motor Valley
F1, GP Canada: capolavoro di Antonelli! Miglior risultato di Hamilton in Ferrari, 2°
Kimi Antonelli domina il GP del Canada di F1 e vince la gara, anche grazie al ritiro di George Russell. Hamilton 2°, suo miglior in Ferrari. Leclerc 4°.
Il talento bolognese Kimi Antonelli ha conquistato una straordinaria vittoria nel GP del Canada di Formula 1, dominando una gara segnata dall’incertezza meteorologica e da continui colpi di scena. Ma la domenica sorride a tutta la Motor Valley: la Ferrari festeggia infatti un risultato pesantissimo, con lo storico secondo posto di Lewis Hamilton e la solida quarta posizione di Charles Leclerc.
Il trionfo di Kimi Antonelli nel caos di Montreal
Il Gran Premio è iniziato all’insegna della tensione, con una leggera pioggerellina in griglia che ha costretto la direzione gara a un doppio giro di formazione. In questa fase concitata, la scommessa azzardata delle McLaren di partire con gomme intermedie si è rivelata un disastro, estromettendo subito dalla vetta sia Lando Norris che Oscar Piastri.
Nelle prime fasi, la corsa ha vissuto su un duello rusticano tutto in casa Mercedes tra il poleman George Russell e il nostro Kimi Antonelli. Il bolognese non si è fatto intimidire, scambiandosi più volte la posizione con il compagno di squadra a suon di staccate al limite e incroci di traiettoria.
Il momento decisivo è arrivato al 30° giro: un problema tecnico ha mandato in crisi la vettura numero 63 di Russell, costringendolo all’errore e al successivo ritiro. Da quel momento, Antonelli ha avuto via libera, gestendo la testa della corsa in solitaria e con assoluta maturità fino alla bandiera a scacchi.
George Russell’s race comes to an early end! 😱👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/49FKf4vIDx
— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
Gioia Ferrari: miglior prestazione per Hamilton, Leclerc supera le difficoltà
Se Kimi ha dominato davanti, lo spettacolo alle sue spalle ha visto protagonista assoluta la scuderia di Maranello. Lewis Hamilton ha coronato un lungo e spettacolare inseguimento alla piazza d’onore.
Con grande freddezza, il sette volte campione del mondo ha piazzato la zampata decisiva al giro 62 con un magistrale sorpasso all’esterno in curva 1, prendendosi di forza la seconda posizione. Si tratta di un momento storico: è il 204° podio in carriera per l’inglese, ma soprattutto il miglior risultato con i colori della Scuderia Ferrari.
Ai piedi del podio si è piazzato uno stoico Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso al quarto posto dopo una gara concreta e di grande sostanza, rendendosi protagonista di un duello ruvido e molto spigoloso con l’inseguitore Isack Hadjar (finito quinto nonostante pesanti penalità). Da segnalare, in una corsa ricca di ritiri eccellenti, gli ottimi piazzamenti a punti per Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman.
La classifica finale del GP del Canada F1 2026
|Pos.
|Pilota
|Scuderia
|Tempo / Gap
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|LEADER
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+10.768
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|+11.276
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+44.151
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|+ 1 Giro
|6
|Franco Colapinto
|Alpine
|+ 1 Giro
|7
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+ 1 Giro
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|+ 1 Giro
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|+ 1 Giro
|10
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|+ 1 Giro
|11
|Oscar Piastri
|McLaren
|+ 2 Giri
|12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+ 2 Giri
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+ 2 Giri
|14
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|+ 2 Giri
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|+ 4 Giri
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|+ 4 Giri
|17
|Sergio Perez
|Cadillac
|RITIRATO
|18
|Lando Norris
|McLaren
|RITIRATO
|19
|George Russell
|Mercedes
|RITIRATO
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|RITIRATO
|21
|Alexander Albon
|Williams
|RITIRATO
|22
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|RITIRATO
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