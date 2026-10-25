F1 | Kimi Antonelli trionfa ad Austin e vede il Mondiale! Ferrari sul podio con Leclerc (2°)

La Motor Valley emiliana firma una domenica da incorniciare ad Austin, dominando la scena nel GP degli USA 2026 di F1. Sul tracciato del Circuit of The Americas (COTA), il diciottenne bolognese Kimi Antonelli ha sfoderato una prestazione da veterano, conquistando una vittoria perentoria in solitaria e portando la sua Mercedes a 14 secondi di distacco da tutti. A completare il trionfo della terra dei motori ci hanno pensato le Ferrari, con uno splendido Charles Leclerc 2° sul podio dopo una gran rimonta su Max Verstappen, e un solido Lewis Hamilton 4°, oltre al bel 9° posto di Liam Lawson per la Racing Bulls di Faenza.

Per Antonelli la festa per il primo titolo mondiale piloti è soltanto rinviata: il quarto posto di Hamilton e l’ottavo di Russell impediscono la matematica chiusura dei giochi già in Texas, ma al giovane talento bolognese basterà un 9° posto nel prossimo appuntamento a Città del Messico per laurearsi Campione del Mondo di Formula 1.

F1 GP USA 2026, la cronaca della gara

Partenza infuocata: Antonelli allunga, magia Leclerc su Verstappen

Al via le scelte strategiche hanno acceso subito la sfida tra la stella di Bologna e la Rossa di Maranello: Mercedes ha puntato sulla mescola Media per Antonelli, mentre Ferrari e Red Bull sono scattate con le Soft. Allo spegnimento dei semafori, Kimi è stato perfetto nel proteggere la leadership nella salita verso Curva 1. Nelle sue terเรือ, le due SF-26 si sono subito sbarazzate della Red Bull di Isack Hadjar: Charles Leclerc ha firmato un sorpasso capolavoro su Max Verstappen nello Snake del primo settore, anche se l’olandese è riuscito a contro-rispondere prima del termine del primo giro riprendendosi la seconda piazza.

Mentre Antonelli allungava con un ritmo insostenibile sfruttando la durata della gomma media, George Russell rimediava 5 secondi di penalità. Verstappen è stato il primo a smuovere le acque ai box al giro 13, seguito a ruota dalle due Rosse di Hamilton e Leclerc per montare un altro set di gomme.

Strategie opposte: il sorpasso di Kimi e la perla di Leclerc su Verstappen

La gestione gara di Antonelli è stata magistrale: dopo aver allungato lo stint fino al 25° passaggio, il pilota bolognese ha montato le mescola Dura rientrando in quarta posizione. Con gomma fresca, Kimi ha sfoderato un passo gara irresistibile, superando prima la Ferrari di Leclerc e poi la Red Bull di Verstappen per riprendersi d’autorità il comando della corsa.

Nel finale, è salita in cattedra la Ferrari #16: Charles Leclerc (su gomma Hard nuova) ha iniziato a girare su ritmi indiavolati, recuperando oltre due secondi al giro su Verstappen. Al giro 49 il monegasco ha affondato l’attacco decisivo con una staccata perentoria sul rettilineo opposto, strappando la seconda posizione all’olandese. Alle loro spalle, anche Lewis Hamilton ha messo in scena un finale d’attacco: superata la McLaren di Norris, il pilota del Cavallino si è lanciato all’inseguimento del podio.

VSC nel finale: congelato il duello Verstappen-Hamilton

A quattro giri dalla bandiera a scacchi, lo stop della Cadillac di Valtteri Bottas ha provocato l’ingresso della Virtual Safety Car. La neutralizzazione ha congelato i distacchi, salvando il 3° posto di Verstappen dall’assalto finale di Hamilton (4° al traguardo).

Lando Norris ha chiuso 5° precedendo Isack Hadjar (6°) e Oscar Piastri (7°), con George Russell solo 8° a 53 secondi da Antonelli. Sorriso importante anche per l’altra eccellenza della Motor Valley: la Racing Bulls porta a casa due preziosi punti iridati grazie alla 9ª posizione di Liam Lawson, autore di una gara solida e priva di sbavature. Chiude la top 10 Pierre Gasly su Alpine.

F1 GP USA 2026, la classifica finale

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