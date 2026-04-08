theway apre a Imola: abbiamo provato in anteprima il nuovo kartodromo da 9 milioni

Il cuore della Motor Valley batte ancora più forte. In occasione dell’esclusiva “Reveal Night” svoltasi martedì 7 aprile, come 1000cuorimotori.it abbiamo avuto il privilegio di varcare in anteprima i cancelli di theway Imola, il nuovo e avveniristico kartodromo situato a due passi dalle rive del Santerno.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco Marco Panieri, del Direttore Generale dell’Autodromo Pietro Benvenuti e degli ambassador theway, provenienti da Sky Sport F1, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Questo imponente impianto, che aprirà al pubblico venerdì 10 aprile, rappresenta un investimento complessivo di ben 9 milioni di euro.

Tre tracciati in uno: la tecnica e l’ingegneria della pista

L’infrastruttura, progettata in stretta collaborazione con l’azienda leader mondiale 360 Karting, ha una lunghezza totale di 1.250 metri. A seconda del meteo e delle esigenze operative, la pista si trasforma offrendo tre diverse configurazioni:

Sun Track (900 m): tracciato misto indoor e outdoor utilizzato in caso di bel tempo.

tracciato misto indoor e outdoor utilizzato in caso di bel tempo. Rain Track (750 m): configurazione 100% al coperto per i giorni di pioggia o maltempo.

configurazione 100% al coperto per i giorni di pioggia o maltempo. Full Track (1.250 m): il circuito completo, aperto solitamente per corse-evento e occasioni speciali.

La sezione indoor “Multi-Level” si sviluppa su tre livelli, raggiungendo un’altezza massima di 4,5 metri, con ben 11 cambi di pendenza. Dimenticate la scivolosità del classico asfalto al coperto: l’intera superficie, larga tra i 6 e i 7 metri, è rivestita con una resina acrilica all’acqua prodotta da Vesmaco, che annulla la variabile del calore garantendo un grip costante in ogni stagione.

Theway kart a Imola, la nostra prova in pista: un’esperienza fisica e brutale

Non potevamo limitarci a guardare. Abbiamo allacciato il casco e siamo scesi sul tracciato affrontando l’impegnativa configurazione Full Track. La flotta messa a disposizione per gli adulti è composta dal modello SR4 di Sodikart, equipaggiato con un motore Honda 270cc a 4 tempi. Mezzi che si rivelano fin dalla prima accelerazione estremante reattivi.

Ciò che ruba davvero la scena, e il fiato, sono i tratti sopraelevati progettati con tecnologia Speed+. Entrare nel tornante in parabolica, dotato di un dislivello di 1 metro tra entrata e uscita, si trasforma in un’esperienza fisica estrema per contrastare la forza centrifuga. L’impegno richiesto sulle braccia e sul collo è massimo.

La sicurezza è impeccabile. Le speciali barriere 360K ETAT sono studiate per assorbire l’energia degli urti grazie a un elemento “bumper” in gomma rinforzata. Parlando dei kart, scordate le scottature accidentali fatte sfiorando le parti calde: i Sodikart SR4 sono tutti protetti dalle plastiche, coprendo le componenti bollenti.

Oltre ai caschi vengono forniti anche dei paracostole Sparco, interamente regolabili. Un aiuto per evitare di andare al lavoro acciaccati nei giorni dopo l’esperienza.

Un grande plauso va anche al sistema informativo: ogni kart è dotato di transponder e display sul volante per i tempi live. A bordo pista un sistema di bandiere elettroniche LED permette ai Marshal di far rispettare il regolamento in tempo reale.

L’entusiasmo della Motor Valley e l’apertura al pubblico

Durante la serata, il sindaco Marco Panieri ha sottolineato come questa nuova struttura ampli l’offerta di Imola, rafforzando in modo significativo il legame con la Motor Valley. Entusiasmo condiviso da Vicky Piria, felice che un impianto così immersivo possa avvicinare al motorsport tanti giovani.

E a proposito di giovani: se gli adulti affronteranno format racing con 7 minuti di qualifica e 18 minuti di corsa, theway offre anche un’esperienza per ragazzi dai 7 ai 14 anni con 15 minuti di giri liberi a bordo di kart Sodi LR5 (Honda 160cc).

L’apertura ufficiale è in programma per venerdì 10 aprile. L’accesso avviene tramite prenotazione online sul sito thewaykart.com, dove i piloti potranno scegliere il proprio orario di partenza per scendere in pista in totale sicurezza. Oltre alla pista, il complesso offre un’area Food & Drink, una terrazza panoramica e un parcheggio interno da circa 90 posti auto. Il nostro consiglio? Andateci e mettetevi alla prova non appena ne avrete l’occasione.

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