Fortitudo – Mazzola, bordata a Caja: «In qualsiasi altra squadra sarebbe finita con le mani addosso»

Valerio Mazzola torna sulle tensioni vissute alla Fortitudo durante la gestione di Attilio Caja e lo fa senza nascondere il proprio disappunto. Ospite di Sport Club su E-Tv, il lungo biancoblù ha ricordato soprattutto l’episodio che coinvolse Matteo Fantinelli, capitano della squadra, criticando duramente la scelta dell’allora allenatore: «Non sta nè in cielo nè in terra, non so come abbia fatto a mantenere la calma: non ce l’aveva direttamente con me ma con il Capitano che aveva mal di schiena. Io mi tolgo dalla situazione, ero meno importante per la squadra, ma lasciare fuori il Capitano dallo spogliatoio, in qualsiasi altra squadra, sarebbe finita con le mani addosso». Mazzola ha precisato che non si arrivò a uno scontro fisico e che, a fine stagione, i due si salutarono. «Per fortuna è acqua passata e lui non è più l’allenatore della squadra», ha aggiunto.

Cavina e una Fortitudo in crescita

Lo sguardo è però rivolto soprattutto al presente, con la squadra capace di vincere tutte le prime quattro gare di campionato. Mazzola considera Demis Cavina un elemento decisivo per il gruppo: «per me è il valore aggiunto in più e anche per questo penso che la squadra sia più forte». Il lungo ha inoltre spiegato che i problemi al ginocchio sono ormai superati, anche se febbre e disturbi intestinali gli hanno fatto perdere quattro chili, condizionandone il minutaggio.

L’appello alla Fossa dei Leoni

Mazzola ha infine auspicato il ritorno del sostegno organizzato della tifoseria: «Da giocatore vedere la Fossa che non canta è una mancanza». Un messaggio in vista delle prossime sfide, a partire dalla difficile trasferta di Livorno, nella quale la Fortitudo cercherà di prolungare il proprio avvio perfetto.

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