Hapoel Tel Aviv-Virtus, Mumbrú: «Questa sera ci sono state due partite nella stessa partita»

Capitola la Virtus Costa Bologna. Non riesce lo sgambetto a domicilio ai danni della squadra di Itoudīs. A Sofia va in scena un match combattuto e mai in cassaforte. Nel primo tempo le Vu Nere mettono in campo estremo cinismo su entrambi i fronti, costringendo l’Hapoel Tel Aviv a delle conclusioni forzate. Poi, però, il leone ha ruggito. Nella seconda metà di partita, i padroni di casa hanno alzato i toni difensivi, e contestualmente hanno trovato più precisione in attacco. Decisivo il break da 28-14 del terzo quarto ai fini del risultato conclusivo: 90-81.

Tra le fila del coach di origini greche, brillante la prestazione di Zach LeDay (22 punti e 10 rimbalzi), memore dei numerosi Derby d’Italia in maglia Olimpia Milano. Il lungo statunitense naturalizzato azero è stato supportato egregiamente da un Vasilije Micić in grande crescita (16 punti) e un energico Tai Odiase (13 punti e 6 rimbalzi), capace di scavalcare nelle gerarchie un opaco Dan Oturu.

Per il club dell’Arcoveggio, invece, il migliore è stato indubbiamente Aliou Diarra (12 punti e 7 rimbalzi). Contrariamente alle loro abitudini, in enormi difficoltà Marcus Carr (10 punti con 4 palle perse) e Wendell Moore Jr. (11 punti con 3 palle perse), spesso fuori giri durante l’arco dei 40’. Nonostante la sconfitta rimediata, la Virtus esce a testa alta dalla sfida di stasera, conscia di aver messo qualche granellino di sabbia nell’ingranaggio israeliano.

Le parole di coach Mumbrú al termine di Hapoel Tel Aviv-Virtus

«Questa sera ci sono state due partite nella stessa partita. Nel primo tempo siamo riusciti a controllare e imporre maggiormente il nostro ritmo offensivo e difensivo, riuscendo a fare quelle cose che ci eravamo detti di fare. Poi nel secondo tempo l’Hapoel è riuscito a venire fuori punendoci. Noi non siamo più riusciti da quel momento a mettere in campo il nostro ritmo ed è stata quindi una partita totalmente diversa rispetto ai primi 20 minuti, non riuscendo a essere pronti nei primi 4-5 minuti dopo l’intervallo per rimanere dentro la partita».

Il riepilogo della partita

Hapoel IBI Tel Aviv vs Virtus Bologna: 90-81

(23-25, 36-48, 64-62)

Hapoel: Toppin, German 6, Blakeney, Bryant 12, Coffey 9, Wainright 2, Satoransky 2, Leday 22, Odiase 13, Micic 16, Oturu 8, Caboclo.

Virtus: Bello, Frazier 8, Carr 10, Kokila, Moore 11, Edwards 3, Baldasso 10, Alston Jr. 12, Hackett 5, Diarra 12, Klintman 9, Diouf 1.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook