Hapoel Tel Aviv-Virtus, Baldasso: «È un avversario forte e ben allenato»

In Bulgaria per continuare a stupire. Con il numero di vittorie che cresce di settimana in settimana, la Virtus Costa Bologna guarda con ottimismo alla trasferta di domani sera fissata per le 18.00. Sul campo neutro dell’Arena 8888 Sofia, le Vu Nere tenteranno lo sgambetto ai danni dell’Hapoel Tel Aviv. La formazione israeliana si presenta all’incontro dopo aver recentemente schiantato a domicilio il Panathinaikos (81-91), certificando con fermezza la propria volontà di fare da protagonista in questa Eurolega.

Dall’altra parte, però, arriva la squadra di Mumbrú, probabilmente l’avversario al momento più in forma di tutta la competizione, assieme alla Stella Rossa di Belgrado (quattro successi consecutivi). Per questo motivo, nonostante i budget suggeriscano ambizioni opposte, la partita in programma per domani si preannuncia tutt’altro che semplice per i padroni di casa. Tra le fila di coach Itoudīs è difficile individuare la testa del serpente, considerando la profondità e lo smisurato talento del roster. Tuttavia, le prime sei uscite continentali hanno evidenziato alcune frecce più acute di altre nella faretra dell’allenatore greco: Elijah Bryant (15.3 punti e 6.8 rimbalzi), Antonio Blakeney (14.8 punti) e Dan Oturu (9.5 punti e 6.7 rimbalzi).

Un discorso simile si potrebbe fare per il nucleo bianconero. In questo avvio di campagna europea, sono tanti i giocatori che si sono aggiudicati la prima pagina. Alcuni, però, più di altri: Marcus Carr (14.7 punti e 5.8 assist), Wendell Moore Jr. (13.2 punti e 5.3 rimbalzi), e Aliou Diarra (11.8 punti, 7.2 rimbalzi e ben 2.2 stoppate di media). Alla vigilia della gara, Hapoel Tel Aviv e Virtus Costa Bologna si equivalgono nella graduatoria forti del medesimo bilancio (4-2), ma domani l’equilibrio verrà inevitabilmente spezzato.

Le parole di coach Álex Mumbrú prima di Hapoel Tel Aviv-Virtus

«Domani ci aspetta una partita molto tosta contro una squadra che arriva da un momento di grande fiducia avendo battuto fuori casa il Panathinaikos di 10 punti, una squadra costruita per andare alle Final 4 e competere per vincere il titolo. Sappiamo che giocare fuori casa rende la sfida ancora più difficile, ma noi andremo là per provare a vincere».

Tommaso Baldasso presenta Hapoel Tel Aviv-Virtus

«Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha appena vinto su un campo ostico come quello del Panathinaikos. L’Hapoel è una squadra di talento e fisicità, conosciamo bene la difficoltà nell’affrontare questo tipo di avversario e la sua pericolosità. È un avversario forte e ben allenato. Dal nostro punto di vista vogliamo continuare sulla nostra strada: continuare a migliorare, cercando di diventare la versione migliore di noi stessi, seguendo le indicazioni del coach e il nostro stile di gioco».

Le informazioni sulla partita

Hapoel IBI Tel Aviv vs Virtus Bologna, Mercoledì 21 ottobre ore 18.00, Arena 8888 Sofia (Sofia).

Arbitri: Carlos Cortés, Alberto Baena, Luka Kardum.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

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