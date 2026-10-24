Milano-Virtus, Parente: «Saranno fondamentali gli aggiustamenti rispetto alle scorse due gare»

Here we go again: Olimpia Milano versus Virtus Costa Bologna. Dopo i precedenti KO rimediati in Supercoppa e in Eurolega, le Vu Nere puntano a rialzarsi in quello che sarà già il terzo round tra le due formazioni. L’appuntamento con il Derby d’Italia è in programma per domenica, alle 16.00, nella cornice dell’Unipol Forum. Nonostante i risultati a tinte biancorosse nei primi due confronti, non bisogna commettere l’errore di giungere a conclusioni affrettate. Di fatto, tanto è cambiato nel giro di poche settimane.

All’ombra della Madonnina si respira un’aria più inquinata, complici i punti che stentano ad arrivare in questo avvio di stagione. Coach Poeta, l’eroe dello scudetto, siede su una panchina sempre più traballante, e il match all’orizzonte potrebbe essere già decisivo per il suo futuro meneghino. Dall’altra parte, la compagine di Mumbrú ha incassato in settimana il primo stop dopo sette successi consecutivi maturati tra Europa e Italia, con il morale che resta comunque alto nello spogliatoio bianconero.

In LBA la distanza tra le due storiche rivali è di una sola vittoria. Il club di patron Zanetti entra nella sfida da testa di serie del campionato, essendo l’unica squadra che vanta tutt’oggi un record immacolato. Il Derby d’Italia, dunque, acquisisce ancora più valore: da un lato rappresenta l’opportunità per scrollarsi di dosso qualche critica, dall’altro l’occasione per evitare il tris negativo contro i diretti concorrenti al titolo. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.

Le parole di Daniele Parente alla vigilia del Derby d’Italia

«Siamo reduci da una partita di Eurolega dove abbiamo mostrato nel primo tempo come vogliamo giocare e nel secondo tempo quello che dobbiamo assolutamente evitare. Giochiamo per la terza volta contro Milano in questo inizio di stagione, i giocatori si iniziano a conoscere molto bene: saranno fondamentali gli aggiustamenti rispetto alle scorse due gare, sapendo ovviamente che tra Eurolega e campionato la composizione dei roster cambia per entrambe le squadre. Sarà una bella partita da giocare, in cui la squadra che riuscirà ad imporre il proprio ritmo e stile di gioco avrà la meglio».

Le informazioni sulla partita

Armani Olimpia Milano vs Virtus Costa Bologna, Domenica 25 ottobre ore 16.00, Unipol Forum (Milano).

Arbitri: Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni, Denis Quarta.

Diretta: Cielo (canale 26 DT), Sky Sport Uno (canale 201 di Sky), Sky Sport Basket (canale 205 di Sky), LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

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