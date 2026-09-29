Virtus, che beffa! Devon Hall regala a Milano l’EuroDerby: 87-85

Milano e Virtus si affrontano nel Round 2 di Eurolega, dopo essere andate a secco nei rispettivi debutti europei. Un incontro che ha regalato emozioni fino allo scoccare della sirena conclusiva: nel primo tempo la squadra di casa sembrava in totale controllo, però nella ripresa le Vu Nere si sono rifatte sotto con una ritrovata fiducia nei propri mezzi. Solo un canestro allo scadere di Devon Hall ha orientato il punteggio finale a favore delle Scarpette Rosse.

La cronaca di Milano-Virtus: primo tempo

Milano parte con il piede giusto (5-0), ma la Virtus fa vedere di esserci con 7 punti in fila. Diarra subito attivo sotto le plance: 4 a referto e tanta presenza nel pitturato. Due triple da distanza siderale danno ossigeno all’attacco bianconero. Dall’altra parte, Thompson batte un colpo, anzi due, da oltre l’arco. Time-out pubblicitario in campo dopo 7’: 17-15 per i padroni di casa. Bello non dà segnali di timidezza: entra, prende la mira e spara da oltre 7 metri. La difesa meneghina sale di tono e morde gli esterni delle Vu Nere. Milano sfrutta il maggiore tonnellaggio dei propri lunghi, e grazie agli squilli di Cole chiude in crescita i primi 10’ sul 30-20.

Il secondo quarto si apre all’insegna del disordine: polveri bagnate e tanta, anzi troppa, foga. Alston Jr. continua a litigare con il ferro (1/6 dal campo). La Virtus è imprecisa, mentre Milano dimostra maggiore lucidità: coach Mumbrú è costretto a fermare il tempo sul -12 (34-22). Il Derby d’Italia entra nel vivo con Hackett e Matthews che si allacciano a gioco fermo (un tecnico a testa per i due). I bianconeri, in difficoltà contro i centri milanesi, vanno in bonus dopo 5’. Con un Burnell che fa vedere di poterci stare a questo livello, Milano scappa sul 41-26: vantaggio propiziato dai rimbalzi in attacco (11 all’intervallo). Dopo un digiuno offensivo durato a lungo, Edwards segna da tre e Diarra ne appoggia altri due: parziale di 5-0 per le Vu Nere. La Virtus si mette a zona, e l’attacco delle Scarpette Rosse mostra le prime crepe: gli ospiti ricuciono lo scarto sul 41-35. Il club bolognese trova soluzioni nella metà campo offensiva, ma un gioiello in fade-away di Wright porta Milano sul 47-41 alla pausa lunga.

La cronaca di Milano-Virtus: secondo tempo

Nei primi secondi della terza frazione l’incontro stenta a decollare. Dopo i primi possessi farraginosi, le due squadre si scambiano canestri da una parte e dall’altra. Con due scorribande di Carr la Virtus resta a galla (54-49); intanto anche Moore Jr. si iscrive alla partita: già 9 punti per lui nel quarto, dopo 7’. Grazie al trio Peters-Thompson-Wright, Milano si mantiene a debita distanza di sicurezza (62-56). Una tripla in uscita dai blocchi di Matthews dilata lo scarto sul +9. Ci pensa Alston Jr. ad accorciare le distanze: 6 punti in fila per lui e la mano che inizia a scottare. Sale in cattedra anche Bello: tripla del pareggio e due liberi del sorpasso. Dopo un lungo inseguimento, le Vu Nere iniziano l’ultimo atto avanti 66-67.

La sfida si accende nell’ultimo quarto: il floater di Cole e la tripla dall’angolo di Bolmaro spezzano l’equilibrio (73-69). Sequenza totale per Diarra: stoppata su Gudurić e pareggio riconsolidato (73-73). Gli ultimi 5’ sono da overtime puro: botta e risposta tra le due formazioni, che non riescono a prendere il largo (80-80). Klintman ora domina sotto i ferri (3 rimbalzi offensivi per lui), e propizia una seconda chance di capitale importanza: Carr ne mette 3 (80-83). Milano si affida al suo veterano: Hall firma un parziale personale di 5-0. Nei secondi finali, Gudurić sbaglia la tripla della staffa, la Virtus corre dall’altra parte e con un mai domo Diarra sigla il pareggio (85-85). Quattro secondi sul cronometro: palla a Hall, 1v1 contro Diarra e vittoria in tasca. Termina 87-85 per Milano.

Il primo Derby d’Italia in Eurolega si conclude così, con una prodezza dell’esterno milanese che regala la prima vittoria europea alla banda di coach Poeta. Rispetto all’incontro in Supercoppa di dieci giorni fa, ci sono stati segnali incoraggianti da parte delle Vu Nere. Anche se la classifica recita ancora zero vittorie e due sconfitte per i bianconeri, le prestazioni, tutto sommato, lasciano filtrare spiragli di ottimismo.

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