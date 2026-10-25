Milano-Virtus, Mumbrú: «Sono molto orgoglioso della squadra»

Il Derby d’Italia finalmente sorride a Bologna. All’Unipol Forum di Milano è servito addirittura un tempo supplementare per decretare il vincitore della sfida. Dopo 30’ di dominio biancorosso e un +19 di passivo, la Virtus riesce a tornare in carreggiata. Il parziale del secondo tempo è emblematico: 29-44 a favore degli uomini di Mumbrú. Nell’overtime, le Vu Nere impongono il proprio gioco e continuano a banchettare sotto i ferri nemici (22 rimbalzi offensivi). Nonostante le basse percentuali da tre (10/31), i bianconeri trionfano sul punteggio di 94-98.

Prestazione superlativa di Wendell Moore Jr. (27 punti), vero mattatore del match a fianco di un indemoniato Trent Frazier (17 punti). Prova molto solida anche per Momo Diouf, che colleziona una doppia doppia da 10 punti e altrettanti rimbalzi. Ancora protagonista Marcus Carr (13 punti, 6 rimbalzi e 9 assist), sebbene abbia piuttosto sofferto le costanti attenzioni a lui riservate dalla difesa meneghina (5 palle perse).

Tra le fila dell’Olimpia i protagonisti di serata sono stati Jason Burnell (16 punti), R.J. Cole (19 punti e 7 assist) e Moses Wright (15 punti e 5 rimbalzi). Nel tempo supplementare è risultata fatale l’impossibilità per coach Poeta di utilizzare i propri lunghi, tutti gravati di 5 falli personali. La Virtus sbanca così il parquet milanese, e prosegue spedita nel proprio percorso netto entro i confini nazionali (5-0).

Le dichiarazioni di coach Mumbrú dopo Olimpia Milano-Virtus

«Quella di stasera è stata una partita veramente dura come sapevamo: sono molto orgoglioso della squadra perché dopo essere stati sotto fino a -19 – in un momento in cui non trovavamo ritmo in attacco – abbiamo continuato a crederci. Abbiamo continuato a lavorare e a crederci, e alla fine abbiamo creato le opzioni per rimanere in partita e conquistare la vittoria. Una partita molto tosta per Milano, per noi e per gli arbitri che hanno fatto delle buone scelte da una parte e dall’altra, anche se si sa che sfide come queste si decidono sempre nelle ultime azioni. Ultima cosa da dire è grazie ai nostri tifosi che sono venuti per supportaci e che ci hanno creduto: sono felice anche per loro.

Questa deve essere per noi una partita come le altre, perché ne affronteremo ancora tante durante il corso della stagione e dobbiamo capire che la cosa importante è continuare a lavorare e avere le occasioni per migliorare. Abbiamo tante partite e sappiamo che ci saranno momenti negativi, ma in quel momento dovremo continuare a lavorare al di là del risultato. Oggi lo abbiamo fatto nel momento più difficile, ma dovremo farlo anche in futuro al di là di vittoria o sconfitta».

Il riepilogo della partita

Armani Olimpia Milano vs Virtus Costa Bologna: 94-98

(22-20, 52-37, 67-59, 81-81) OT

Armani Olimpia Milano: Burnell 16, Cole 19, Wright 15, Diop 7, Tonut, Bolmaro 13, Thompson 5, Ricci 3, Flaccadori, Hall 8, Guduric 8, Akele.

Virtus Costa Bologna: Frazier 17, Carr 13, Casarin, Moore Jr. 27, Edwards 10, Baldasso 2, Baiocchi, Hackett 5, Ferrari 5, Diarra 6, Klintman 3, Diouf 10.

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