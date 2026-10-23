Non c’è due senza tre: in arrivo il terzo atto del Derby d’Italia

In uscita il capitolo numero tre del Derby d’Italia. La Virtus Costa Bologna e l’Olimpia Milano si preparano al terzo confronto stagionale nel giro di un mese o poco più. Nei primi due incontri, in occasione della Supercoppa Italiana e del Round 2 di Eurolega, il club meneghino ha sempre trionfato. Domenica, perciò, l’obiettivo delle Vu Nere sarà quello di invertire il trend negativo.

All’Unipol Forum si appresta ad andare in scena un grande classico del basket nostrano, che nelle recenti annate ha scritto ulteriori pagine della propria rivalità. Di fatto, gli ultimi sei scudetti nazionali hanno avuto come uniche destinazioni la Lombardia o l’Emilia-Romagna. Nonostante la doppietta biancorossa di quale settimana fa, il tempo ha fatto il suo corso e le due squadre ne hanno subito le inevitabili conseguenze. Da una parte, la compagine di Mumbrú ha oliato i propri ingranaggi e limato qualche sbavatura; dall’altra, invece, coach Poeta sta attraversando un vero e proprio principio di crisi, con la panchina milanese che ormai è incandescente.

Una partita che pesa come un macigno

È solo ottobre, ma la situazione in casa Olimpia Milano si può già definire piuttosto critica. Il budget e la nomea di alcuni interpreti del roster avevano fatto schizzare alle stelle le aspettative sulla stagione in corso. Tuttavia, è bastato soltanto un mese per cancellare tutto e mettere sul banco degli imputati coach Poeta, l’eroe dello scudetto.

In Eurolega, la montagna da scalare per la squadra meneghina è altissima, considerando che il bilancio al momento è oltremodo impietoso: una vittoria e sei sconfitte. Con il record in questione, inoltre, la formazione milanese ha eguagliato la peggiore partenza della sua storia europea. In Italia, invece, ha collezionato ben tre risultati positivi a fronte di un’unica sconfitta. Domenica, nella sfida contro la Virtus, oltre ai due punti in palio, ci sarà anche la testa della classifica.

Per tornare in carreggiata dopo lo stop di Sofia

La Virtus Costa Bologna, reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro l’Hapoel Tel Aviv, punta a rimettersi sin da subito sui binari prediletti. In Europa la formazione di Mumbrú ha sorpreso tutti, rendendosi protagonista di un avvio sensazionale, sebbene il record sia sceso a quattro vittorie e tre sconfitte dopo la battuta d’arresto di mercoledì sera.

In LBA, invece, il club dell’Arcoveggio vanta un bilancio ancora immacolato, avendo vinto tutte le partite disputate fino ad ora. Le Vu Nere sentono l’odore del sangue in vista di domenica, consci del momento di estrema difficoltà che le Scarpette Rosse stanno vivendo. Tuttavia, questa consapevolezza non deve portare a sottovalutare l’avversario, che avrà certamente più di qualche sassolino da togliersi dalle scarpe.

Tra la necessità di svoltare una stagione già in salita e il desiderio di ritrovare immediatamente la propria strada, il Derby d’Italia, come da abitudine, promette tante scintille e colpi di scena.

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