Una buona Virtus Bologna si arrende 92-84 in casa di un Real Madrid più cinico nel finale

Real Madrid vs Virtus Bologna 92-84 (22-23, 24-17; 18-21, 28-23)

Real Madrid: Lyles 5, Abalde, Campazzo 12, Okeke 5, Hezonja 19, Maledon 8, Deck 9, Garuba 5, Tavares 14, Lull 9, Feliz 4, Len. Coach Scariolo.

Virtus Bologna: Vildoza 15, Baiocchi, Edwards 32, Niang 4, Smailagic 4, Alston Jr 11, Ferrari, Morgan 5, Diarra 6, Jallow 3, Diouf 4, Akele. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Real: Campazzo, Abalde, Okeke, Hezonja, Tavares

Virtus: Vildoza, Edwards, Jallow, Alston, Smailagic

Avvio con infrazione dei 24” per le V Nere che riescono però a mettersi in partita con la prima tripla di Edwards e le giocate di Vildoza. Dopo i primi 5′ di gioco è 10-17 per i bianconeri con un Carsen sugli scudi ma anche le difficoltà difensive su Hezonja. Risale nel punteggio la formazione spagnola che non vuole cadere nel gioco felsineo e chiude la prima frazione di gioco sul 22-23.

Alla ripresa dei giochi i Blancos sorpassano e allungano con un parziale da 9-0. Difficoltà per la squadra di Ivanovic che si inceppa nell’offensiva fino al rientro in campo di un infuocato Edwards. Il numero 3 ex Bayern raggiunge i 20 punti in un amen e riporta i suoi sul -1 dopo 15′ di gioco. Scariolo sguinzaglia così Lull che mette in fila due triple per allontanare gli ospiti, nel finalle di quarto arriva anche la tripla di Campazzo a tutto campo che vale il 46-40.

Secondo Tempo

Rientra male la squadra di Coach Ivanovic che non trova la via del canestro senza Edwards in campo e subisce le giocate di Tavares e compagni che volano sul +11. Diouf prova a dare la scossa con una stoppata e una rubata che danno il via ad un parziale da 5-0 per i suoi, subito fermato dalla tripla di Hezonja. Non lascia spazio alle fughe la formazione felsinea che pian piano risale nel punteggio con pazienza fino al -3, timeout Scariolo. Arriva fino al pari la V Nera ma il Real pesca ancora un jolly sulla sirena per il 64-61 firmato Deck.

Alla ripresa dei giochi è ancora Edwards a ripagare i Blancos con la stessa moneta dai 6,75, Vildoza segue e riporta i suoi avanti. Si scalda definitivamente il match con botta e risposta continui fino ad un ennesimo pari sul tabellone segna punti. Un continuo cambio d’inerzia, il Real trova una doppia tripla con Okeke e Maledon lasciati troppo soli e sul nuovo +3 casalingo Ivanovic chiama timeout a 6:30” dalla fine. La Virtus Bologna lascia qualche palla di troppo sul campo il Real Madrid non si fa attendere e firma due triple pesantissime per il +6. Vantaggio decisivo che segna il match dopo un ottima prestazione dei felsinei. Vince il Real ma è una Virtus di livello quella che esce sconfitta per 92-84 dalla Movistar Arena.

