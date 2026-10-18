Virtus-Scafati, Mumbrú: «Quella di stasera è stata una vittoria corale»

Sette, and still counting. La Virtus Costa Bologna non ha intenzione di rallentare la propria corsa, e senza troppi problemi rifila 25 punti alla Longobardi Scafati (108-83). Al PalaDozza la partita non è mai stata in discussione. Nel primo quarto le Vu Nere hanno scavato il solco decisivo (32-17), poi hanno amministrato per 30’.

Per la squadra di Álex Mumbrú a fare la differenza è la prova balistica dall’arco: 17/31. Da sottolineare le prove sontuose di Bobi Klintman (18 punti, 6/6 da tre) e del solito Aliou Diarra (16 punti). Inoltre, è arrivata anche la seconda prestazione sopra le righe di Derrick Alston Jr. nella stessa settimana (19 punti, 5/9 dai 6,75 metri). Questa vittoria ha un sapore dolcissimo, in quanto sigilla il primato bianconero in campionato, dopo la sconfitta odierna di Napoli sotto i colpi di Milano.

Le parole di coach Álex Mumbrú dopo Virtus-Scafati

«Quella di questa sera è stata una buona partita: siamo partiti bene nel primo quarto e nel secondo abbiamo patito un po’ la loro difesa a zona che ci ha fatto perdere il ritmo della gara. Poi nel secondo tempo eravamo più pronti a reagire alla zona e perciò siamo riusciti a mantenere quella distanza che poi abbiamo avuto la capacità di reggere fino alla fine. Quella di stasera è stata una vittoria corale e di squadra in cui tutti hanno segnato e hanno avuto minuti. Questa è una buona cosa per noi che ci ha consentito di concludere al meglio la settimana.

Come giudico i giocatori che hanno avuto meno minuti? Tutti sono importanti per noi perché tutti devono girare. Penso all’intensità che mette Baiocchi negli allenamenti, così come Casarin che ha patito un po’ l’infortunio da cui sta recuperando ora. Oggi mancavano Carr, Edwards e Kokila: per noi le rotazioni sono importanti perché la stagione sarà lunga e avremo bisogno di tutti.

3 partite 3 vittorie, quale la più importante? Penso che le partite più complicate siano quelle giocate fuori casa e quando abbiamo giocato a inizio settimana contro Parigi affrontato una partita tosta che ci ha richiesto un’alta domanda fisica e di ritmo. Noi abbiamo corso come loro tanto e siamo arrivati ai minuti finali gestendo ritmo e punteggio. Sapevamo dell’importanza di quella vittoria e del suo dispendio fisico anche perché poi sarebbero arrivate due partite per cui era importante iniziare al meglio la settimana.

Vogliamo girare la palla al meglio, oggi 30 assist sono una buona cosa, cerchiamo sempre il miglior tiro sia esso nel primo secondo o allo scadere. Non sono contento se tiro il non viene come vogliamo senza condividere la palla.

Kokila? Kevin è un giocatore importante per noi che si è infortunato quando sono arrivato al secondo giorno. Poi quando è tornato si è ammalato altri 4/5 giorni e ora per lui questa è una sorta di pre-season, nel momento in cui invece i compagni sono a questo ritmo e livello di preparazione. Dopo aver giocato 2 partite così ravvicinate era troppo chiedere la terza».

Il riepilogo della partita

Virtus Costa Bologna vs Longobardi Scafati: 108-83

(32-17, 50-36, 73-56)

Virtus Costa Bologna: Bello 3, Frazier 6, Casarin 6, Moore Jr. 4, Baldasso 9, Baiocchi 2, Alston Jr. 19, Hackett 6, Ferrari 6, Diarra 16, Klintman 18, Diouf 13.

Longobardi Scafati: Lever 3, Brancaccio, Iannuzzi, Moore, Spinelli 7, Nevels 11, Offurum 10, Onyema 20, Mascolo 15, Johnson 17.

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