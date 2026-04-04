Le ali che trascinano l’attacco del Bologna

Le tue ali Bologna non è solo l’inno ufficiale del club, ma anche il mantra di mister Vincenzo Italiano. Andrea Mingardi ci aveva visto lungo: le ali sarebbero senza dubbio diventate marchio distintivo della squadra. Sono loro a fare la differenza, tutte e quattro.

Bernardeschi, Orsolini, Rowe e Cambiaghi (senza dimenticarci di Dominguez, ora infortunato): saltano l’uomo, creano la superiorità numerica e mettono il pallone in area, sempre se non vanno loro a conclusione. Una vera forza su cui il Bologna potrà contare, almeno fino a giugno, per affrontare la volata finale tra Serie A e Europa League.

Le tue ali Bologna

Le doti tecniche delle ali rossoblù sono indiscutibili e quando vengono messe in mostra, spesso e volentieri il Bologna si porta a casa delle belle soddisfazioni. Quando sono in giornata, diventano imprendibili per chi deve marcarli. Anche perché a loro si aggiungono i terzini, che sempre si sovrappongono agli esteri d’attacco per creare la superiorità numerica, anche a costo di rischiare una ripartenza avversaria. Non è di certo un caso se 27 dei gol realizzati dal Bologna in tutte le competizioni sono arrivati proprio dalle quattro ali.

Ci sono partite in cui devi forzare la manovra, altre in cui risulta più semplice scivolare avanti e indietro sulla linea di bordo campo. Da un mese a questa parte, il Bologna è tornato ad essere molto più costruttivo, ergo più vincente sia in trasferta che tra le mura amiche. Certo è che quando si trova ad affrontare quadre chiuse, ecco che gli esterni non incidono come vorrebbero loro e Italiano.

Cremona, un’occasione da cogliere

Un’arma da utilizzare al meglio già nella gara di domani a Cremona, dove i rossoblù saranno chiamati a rispondere delle recenti prestazioni sottotono. Non in Europa League, dove hanno invece primeggiato contro la Roma e conquistato i quarti di finale contro l’Aston Villa. Non c’è dubbio che sia quello l’obiettivo primario del Bologna, ma il rischio di ricadere nell’anonimato di mezza classifica è alto e nessuno vorrebbe riviverlo. Qualificarsi per le coppe attraverso il campionato è ormai un’utopia, ma giocarsi le proprie carte in Europa è un dovere.

(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)

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