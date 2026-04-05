Esaurita l’ultima pausa per le Nazionali della stagione, il Bologna tornerà in campo nella domenica di Pasqua, contro la Cremonese. A quattro mesi dalla sconfitta casalinga per 1-3, i rossoblù cercano riscatto per prendere lo slancio verso la sfida contro l’Aston Villa.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Cremonese e Bologna.

Cremonese-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 31^ giornata;

Partita: Cremonese-Bologna;

Data: domenica 5 aprile 2026 ;

; Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Giovanni Zini, Cremona ;

; Canale TV: Zona DAZN 14 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Marco Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Dopo la pausa per le Nazionali che non ha portato le notizie sperate dall’intero movimento calcistico italiano, torna la Serie A. Per la 31^ giornata, il Bologna va in trasferta in casa della Cremonese. In casa dei grigiorossi, la squadra di Italiano cerca la rivincita della gara di andata.

I rossoblù, che devono affrontare l’ennesima emergenza infortuni, cercano di tornare al successo. La buona notizia per la squadra di Vincenzo Italiano è che si gioca lontano dal Dall’Ara, dove in campionato i rossoblù faticano a rimettere in sesto il proprio rendimento.

L’avversaria sarà la Cremonese di Marco Giampaolo che, appena prima della sosta, è subentrato a Davide Nicola vincendo immediatamente la sfida di Parma. Una vittoria che in casa girgiorossa mancava da ben 15 partite.

L’ultima vittoria della Cremonese era stata quella contro il Lecce, immediatamente successiva alla vittoria del Dall’Ara. Si parla di inizio dicembre 2025. Insomma, una vita fa. Tanto che dalla pancia della classifica, nel frattempo i lombardi sono crollati nei bassifondi e ora lottano per la salvezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook