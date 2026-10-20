Bologna, Dovbyk cerca spazio: l’assenza di Piccoli cambia gli scenari

Le prossime partite potrebbero rappresentare un’occasione importante per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sta lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica, ma finora Raffaele Palladino ha preferito affidarsi ad altre soluzioni offensive.

L’infortunio muscolare di Roberto Piccoli potrebbe però modificare le gerarchie. Con un’opzione in meno a disposizione, Dovbyk punta a conquistare maggiore spazio, senza dimenticare che il suo impiego dal primo minuto dipenderà soprattutto dalle garanzie sul piano fisico e atletico.

Da Cagliari al Milan, le occasioni per convincere Palladino

La trasferta di Cagliari potrebbe essere la prima opportunità per vedere l’ucraino titolare, ma sarà il lavoro settimanale e le indicazioni raccolte dallo staff tecnico a stabilirne la reale fattibilità. Prima della sfida con l’Inter, Palladino aveva spiegato che, dopo un fastidio fisico, Dovbyk aveva ripreso ad allenarsi bene, invitandolo ad aspettare serenamente il proprio momento.

Oltre a Enem, l’allenatore può valutare anche Odgaard come centravanti, ruolo per il quale il danese era già un’alternativa ai tempi di Joshua Zirkzee. La decisione arriverà dopo aver valutato le condizioni dei giocatori: secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, a fare la differenza saranno le garanzie offerte in allenamento.

Bologna, il nodo della condizione fisica di Dovbyk

Il minutaggio ridotto di Dovbyk col Bologna, è legato soprattutto ai problemi fisici che ne hanno condizionato il percorso. L’attaccante è arrivato a Casteldebole dopo una stagione complicata, segnata da ripetute soste ai box, che hanno rallentato il recupero della forma migliore. Anche alcune divergenze sulle modalità di lavoro avrebbero contribuito ad allungare i tempi.

La permanenza a Bologna durante la sosta ha favorito progressi importanti. Adesso l’obiettivo è consolidarli, evitando nuove ricadute muscolari. Solo ritrovando continuità fisica Dovbyk potrà giocarsi concretamente le proprie chance e conquistare un ruolo più stabile nelle rotazioni offensive di Palladino.

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