Bologna, ecco le condizioni di Piccoli e i tempi di recupero

La fortuna è cieca, ma la sua controparte oscura ci vede benissimo. E così questo Bologna si ritrova, detti a parte, ancora a quota cinque, sconfitto in casa dall’Inter dopo un bel primo tempo e una seconda frazione ben più complicata. Ma non è finita qui. Perché se uno stop interno contro i nerazzurri ci può assolutamente stare, la situazione più grave è quella dell’infermeria. Ad Holm e Orsolini si è infatti aggregato Roberto Piccoli, terzo giocatore potenzialmente titolare vittima di acciacchi nel giro di poche settimane.

Senza due attaccanti

Come anticipavamo in apertura, la gara dell’attaccante rossoblu è durata appena ventinove minuti. Un tempo troppo breve per un interprete che stava reggendo bene il duello fisico con i tre centrali nerazzurri e che, probabilmente, se avesse avuto tutta la gara a disposizione avrebbe creato ben più problemi alla retroguardia avversaria.

Con i se e con i ma, però, non si va da nessuna parte e oggi al Bologna resta in mano la consapevolezza di un ottimo approccio al match, senza il condimento risultatista. La situazione può essere vista in due modi opposti, perché è vero che qualche punto serviva come il pane ma va anche detto che una partenza sprint come questa può aiutare lo spogliatoio a trovare fiducia per le prossime uscite. Anche senza due fuochi offensivi come Orsolini e Piccoli, che starà fuori circa tre settimane.

Le condizioni di Piccoli

Come riportato dalla società emiliana in un comunicato, l’ex tanque della Fiorentina ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra, trauma che solitamente necessita la distanza dai campi per circa 15-20 giorni prima di essere superato. Quantomeno se la prudenza è la parola d’ordine, visto che il club ha scelto di rivalutare la situazione nei prossimi giorni.

Con buone probabilità, dunque, Piccoli tornerà dopo la prossima sosta, saltando i match contro Cagliari (da ex), Milan, Monza e Parma. Dal canto suo, però, lo staff medico tenterà di rendere il recupero il più rapido possibile, perché ai felsinei serve assolutamente un giocatore come Roberto. Lo dimostrano l’investimento pronto in estate per prelevarlo, ma anche e soprattutto la qualità corale espressa quando lui era in campo.

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