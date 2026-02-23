Bologna, 40 giorni per sistemare la classifica

Le cose sono cambiate dall’ultima sfida tra Bologna e Udinese, la classifica di Serie A lo mostra in modo evidente. All’andata i Friulani a casa loro erano stati comodamente battuti (0-3) da un Bologna secondo a pari punti con Roma e Inter a -1 dal Napoli capolista. Oggi quello con l’Udinese è diventato uno scontro diretto da metà classifica. Per questo è così importante per i Rossoblù vincere: prendere le distanze dai diretti avversari. E anche per un altro motivo. Il Bologna deve riprendersi casa sua: al Dall’Ara non vince dal 4 dicembre (Bologna-Parma di Coppa Italia).

Bologna: il calendario fa ben sperare per la classifica

La necessità di tornare a blindare il Dall’Ara si unisce a quella di aggiustare la classifica. E in questo il calendario sembra sorridere al Bologna. Da oggi fino al 12 aprile i Rossoblù dovranno affrontare in casa Udinese, Verona, Lazio e Lecce. In trasferta invece, Pisa, Sassuolo e Cremonese. 40 giorni senza big. 40 giorni per cercare di risollevarsi in questa classifica che ad ora dice decimo posto a quota 33 punti.

Certo, sulla carta la maggior parte delle squadre citate saranno pure “piccole”, ma in Serie A nulla è mai scontato. Servono massima attenzione per evitare sbavature e tanta voglia per poter dare tutto in campo. Sfruttare il calendario agevole per confermare le ultime due vittorie e dargli continuità.

Settimana chiave, prima l’Udinese poi il ritorno col Brann

Questa sera l’Udinese nel posticipo del lunedì poi giovedì di nuovo in campo (e di nuovo al Dall’Ara) per la partita di ritorno di Europa League contro il Brann. Una settimana che può essere significativa per la stagione dei Rossoblù.

Lo scontro diretto con l’Udinese per il Bologna è fondamentale in ottica classifica. I friulani hanno avuto risultati altalenanti nell’ultimo periodo (vittorie con Verona e Roma, sconfitte contro Lecce e Sassuolo) ma sono soltanto a una distanza dai Rossoblù. Quindi in caso di pareggio o sconfitta, il Bologna si farebbe agganciare o superare in classifica dall’Udinese. Al contrario, tre punti permetterebbero ai ragazzi di Italiano di superare le altre due avversarie dirette Lazio e Sassuolo, ora rispettivamente a +1 e +2 sul Bologna.

La zona Europa rimane un miraggio con Atalanta e Como che si danno battaglia per il sesto posto a quota 45 punti (+12 sul Bologna). I Rossoblù devono pensare all’Europa del presente, non a quella del futuro. Alla partita contro il Brann di giovedì sera. Un obiettivo: consolidare la vittoria dell’andata per qualificarsi agli ottavi.

Fonte: Massimo Vitali, il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook