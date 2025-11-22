Questo pomeriggio alle 15.00 il Bologna è impegnato al BluEnergy Stadium di Udine: gli uomini di Vincenzo Italiano affrontano l’Udinese di Kosta Runjaic, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Parma e Napoli e la pausa Nazionali, i felsinei scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare la striscia vincente e rimanere in scia al gruppo di testa: con 21 punti, infatti, i rossoblù sono momentaneamente quinti in solitaria, a tre punti dalla vetta. Buon piazzamento in classifica per i friulani, decimi, sconfitti nelle ultime tre da Juventus e Roma ma vincenti in casa contro l’Atalanta.

La partita

FINISCE QUI UDINESE – BOLOGNA (0-3): Solo il Bologna al Bluenergy Stadium: tre gol, un rigore sbagliato e un altro gol annullato ai rossoblù, che dominano il secondo tempo. Vetta solitaria momentanea.

94′ – GOL DI FEDERICO BERNARDESCHI! Pasticcio della difesa friulana che di fatto regala al rossoblù il pallone a un passo dalla porta. 0-3 Bologna!

93′ – Bernardeschi impegna Okoye sulla fascia destra, ma il tiro è centrale.

90′ – Cinque minuti di recupero.

87′ – L’Udinese tenta il tutto per tutto portando 8 giocatori in area, ma non riesce a raggiungere la porta di Ravaglia.

85′ – Due sostituzioni per Italiano: Santiago Castro – Thijs Dallinga e Benjamín Domínguez – Jens Odgaard.

80′ – Il Bologna sfiora lo 0-3. Castro serve Bernardeschi in contropiede, l’italiano serve Dominguez che però temporeggia troppo.

78′ – Doppia sostituzione Bologna: escono Fabbian e Orsolini per Sulemana e Bernardeschi.

71′ – Ci prova Runjaic: doppio cambio per l’Udinese. Fuori Kamara ed Ekkelenkamp per Zemura e Piotrowski.

70′ – Fabbian vicino al 0-3! Zortea fa tunnel ad Atta e mette in mezzo una palla perfetta per Fabbian. Errore da vicinissimo del centrocampista.

63′ – Triplo cambio per l’Udinese: fuori Ehizibue, Davis e Zaniolo per Zanoli, Buksa e Bayo.

63′ – Sostituzione Bologna: esce il capitano Lorenzo De Silvestri (fascia ad Orsolini) ed entra Nadir Zortea.

59′ – SECONDO GOL DI TOMMASO POBEGA! Due volte il centrocampista, che approfitta dell’errore in impostazione dei friulani e punisce Okoye. 0-2 Bologna!

54′ – GOL DI TOMMASO POBEGA! Solet perde palla sulla propria trequarti, pressing alto dei rossoblù. Prende palla Orsolini che si accentra e riscatta l’errore dal dischetto: stop e sinistro preciso che non lascia scampo a Okoye! 0-1 Bologna!

51′ – Dominguez con qualche dribbling entra in area. La difesa bianconera recupera.

49′ – Atta mette in grande difficoltà la fascia sinistra rossoblù: il francese guadagna un altro calcio d’angolo.

46′ – Inizia il secondo tempo. Udinese-Bologna: si riparte dallo 0-0.

Intervallo

52′ – Finisce il primo tempo. Udinese-Bologna: si rimane sullo 0-0.

50′ – Cartellino giallo per Lorenzo De Silvestri: intervento falloso su Atta.

48′ – GOL annullato a Orsolini! Il bolognese viene lanciato da Heggem, vince un contrasto con Kamara e supera Okoye, ma il guardalinee annulla per fuorigioco.

45′ – 5 minuti di recupero.

44′ – Altro spunto sulla sinistra di Orso, ma Okoye respinge palla in mezzo.

41′ – Orsolini tira centrale! Errore dal dischetto: para Okoye e si rimane sullo 0-0.

40′ – CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Dopo la revisione del VAR, il direttore di gara indica il dischetto. Penalty per Orsolini.

37′ – Check del VAR per il possibile tocco con il braccio da parte di Ehizibue.

36′ – Pobega prova il sinistro dal limite. Deviato. Il bolognese reclama però un tocco con il braccio.

35′ – Partita bloccata. Molti falli in questa fase della gara e pochissime azioni salienti.

28′ – Incursione in area di Atta, che si avvicina alla porta di Ravaglia. Sinistro deviato.

25′ – OCCASIONE ORSOLINI! Primo spunto dell’esterno, che si crea lo spazio per un cross pericolos. Sacchi chiama però fuorigioco.

17′ – Gioco fermo per uno scontro tra teste di Atta e Heggem. Giocatori soccorsi dai sanitari.

13′ – Udinese ancora pericolosa. Slalom di Atta che sulla sinistra salta Castro e poi mette in mezzo un rasoterra d’esterno. Ravaglia riesce però ad anticipare Ekkelenkamp.

11′ – Pobega commette fallo su Ekkelekamp. Punizione dalla trequarti per l’Udinese, poi calcio d’angolo, entrambi poco pericolosi.

11′ – Pressing alto del Bologna, ma l’Udinese gestisce con calma. Le squadre si studiano in questi primi minuti.

7′ – Tiro da fuori area di Kamara, che Ravaglia blocca in due tempi ma senza grosse difficoltà.

4′ – Lampo di Davis, cross dalla sinistra di Kamara, acrobazia dell’attaccante. Fortunatamente per i rossoblù la palla esce di poco.

3′ – Rischio di Okoye! Il portiere dell’Udinese sul rinvio subisce il pressing di Dominguez e rischia di commettere un errore clamoroso.

1′ – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i calciatori scendono in campo con un segno rosso sul volto. Inoltre, i calciatori hanno stampato un nome femminile sul retro della maglia da gioco, al posto del proprio cognome.

1′ – Al Bluenergy Stadium di Udine è tutto pronto. Comincia la gara UDINESE-BOLOGNA!

Il tabellino e le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

Marcatori: 54′ Pobega, 59′ Pobega.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue (63′ Zanoli), Ekkelenkamp (71′ Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara (71′ Zemura); Zaniolo (63′ Bayo) Davis (63′ Buksa). All. Runjaic.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri (63′ Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (78′ Bernardeschi), Fabbian (78′ Sulemana), Dominguez (84′ Odgaard); Castro (85′ Dallinga). All. Italiano.

Ammoniti: 50′ De Silvestri.

Espulsi: -.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

