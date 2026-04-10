Bologna: dopo il ko col Villa, serve il riscatto al Dall’Ara in Campionato

Il trend va invertito. Ci troviamo qui a ripeterlo un’altra volta. Dopo che anche in Europa -dove era rimasto inviolato fino a ieri- il Dall’Ara è crollato. Mentre in Campionato il numero di sconfitte interne del Bologna da un po’ è preoccupante. E se con l’Aston Villa ora i Rossoblù devono cercare l’impresa sul campo avversario, in Serie A il trend al Dall’Ara può ancora essere invertito. Lo sottolinea Davide Centonze su Più Stadio: il Bologna deve tornare a vincere in casa, a partire dalla gara col Lecce in programma domenica.

Bologna, il rendimento in casa tra Campionato ed Europa League

In Campionato l’ultima vittoria casalinga del Bologna risale al 23 febbraio: vittoria di misura contro l’Udinese. Ma il bilancio complessivo delle 15 sfide di Serie A al Dall’Ara è deludente: 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Sconfitte che pesano oggi sulla classifica che vede il Bologna ottavo, lontano dal settimo posto a +8. 17 i punti totali raccolti in casa dai Rossoblù, peggio di quanto hanno fatto squadre come Torino, Genoa, Udinese, Sassuolo e Lazio, tutte più in basso in classifica.

E pensare che il Dall’Ara è stato un fattore importante per le imprese del Bologna nel passato recente. E lo è stato anche in Europa League in questa stagione: fino a ieri i Rossoblù imbattuti nelle 6 partite del torneo giocate in casa. Il settimo scontro interno, l’andata del quarto di finale contro l’Aston Villa, ha fatto crollare quello che sembrava un tabù per gli avversari europei.

I prossimi impegni: un’impresa da compiere e il Dall’Ara da riconquistare

Il ritorno tra Bologna e Aston Villa si giocherà al Villapark di Birmingham giovedì prossimo. Le parole di Italiano descrivono perfettamente la situazione: «Le possibilità di qualificarci sono poche ma le alimenteremo, nulla è ancora deciso». Non si può rinunciare all’impresa in partenza per quanto questa possa apparire impossibile. Lo sanno anche i giocatori: «Andremo al Villa Park per vincere -ha detto Ferguson- non abbiamo niente da perdere».

Ma c’è anche l’altra impresa, quella sul fronte italiano, che il Bologna non deve perdere di vista. Si prospetta anche questa ardua, con cinque big da affrontare (Juventus, Roma, Napoli, Atalanta, Inter) oltre al Cagliari. Prima però domenica il Lecce in lotta per la salvezza. Il Bologna ospiterà i giallorossi al Dall’Ara, l’obiettivo: riconquistare la vittoria casalinga. Per far esultare i propri tifosi che ieri contro il Villa hanno riempito lo stadio e cantato ininterrottamente.

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