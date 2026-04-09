Bologna FC
FINALE Bologna-Aston Villa 1-3: al 93′ Watkins cala il tris
La cronaca live di Bologna-Aston Villa, quarti di finale d’andata di Europa League. Cornice da favola al Dall’Ara
Il Dall’Ara torna ad ospitare un quarto di finale Europeo dopo 27 anni e la cornice è quella delle grandi occasioni. Serve il miglior Bologna per tenere testa all’Aston Villa, candidata numero uno al successo finale.
Bologna-Aston Villa: il secondo tempo
94′ – Al Dall’Ara finisce 1-3, tra una settimana la sfida di ritorno.
93′ – Allo scadere Watkins fissa l’1-3, su calcio d’angolo viene perso dalla difesa del Bologna e si ritrova il pallone sui piedi. Appoggio facile in rete.
90′ – Tre minuti di recupero.
90′ – Cambiaghi rileva Freuler.
GOL DEL BOLOGNA! Rowe fa tutto da solo e riapre la gara, anche in vista del ritorno con un tiro a giro che batte con precisione Martinez al 90′
87′ – Bailey e Matsen fuori, Buendia e Rogers dentro.
85′ – Rogers falloso su Lucumì, ammonito.
84′ – Assalti ripetuti del Bologna, ci provano Joao Mario e Miranda, muro dei Villans.
82′ – Fuori Castro, dentro Odgaard.
81′ – Occasione per Rowe! A rientrare tenta il colpo nel sette, deviazione provvidenziale di Martinez ad alzare il pallone.
80′ – Primo cambio per l’Aston Villa. Bogarde per Onana.
78′ – Nuova fiammata per il Bologna, Bernardeschi ha il pallone buono si piedi, calcia sull’esterno.
69′ – Buendia pericoloso da fuori area, pallone alto.
68′ – Primi cambi per il Bologna: Moro e Orsolini per Pobega e Moro. Il Bologna si mette con il 4-2-3-1.
65′ – Fallo di Pobega in mediana, ammonito.
62′ – Rowe a girare dal limite, a lato.
55′ – Rogers cerca il tris da lontano, pallone appena alto.
51′ – Raddoppio ospite. Palla lanciata in verticale da Miranda a Heggem che la perde in favore degli avversari dal limte, Buendia serve Watkins in area che batte facilmente Ravaglia. E’ 0-2.
47′ – Pobega propositivo, ci prova dal limite Pobega, pallone appena sopra la traversa.
46′ – Si riparte.
Bologna-Aston Villa: primo tempo
47′ – Termina il primo tempo sullo 0-1. Un errore sul finale vanifica quanto di buono fatto dai rossoblù, vicinissimo al vantaggio. Ravaglia torna negli spogliatoi scuro in volto
45′ – Due minuti di recupero.
43′ – Gol dell’Aston Villa. Su calcio d’angolo uscita a vuoto di Ravaglia e colpo di testa vincente di Konsa, che batte in fisicità Lucumì.
38′ – McGinn sveglia i suoi, tiro potente da fuori, non centra i pali per poco.
29′ – Altra occasionissima per il Bologna! Traversa di Ferguson inseritosi in mezzo e servito al bacio da Rowe. Trema l’Aston Villa!
25′ – Rowe riceve sulla trequarti avanza palla al piede e serve in corsa Castro che va alla conclusione, tentativo di salvataggio oltre la linea, vantaggio rossoblù ma solo per qualche secondo, una posizione di fuorigioco millimetrico dello stesso Castro annulla tutto.
21′ – Occasione per il Bologna! Azione insistita in avanti, cross dalla destra sul quale arriva Miranda in sforbiciata da posizione ravvicinata, Martinez costretto alla deviazione.
17′ . Bernrdeschi ci prova a rientrare, palla alta.
15′ – Lucumì spinge Buendia, ammonito. Il giallo significa squalifica in vista della gara di ritorno.
11′ – “Dio perdona, Beppe no! Ciao Bomber” la curva ricorda Beppe Savoldi, scroscio di applausi mentre le due formazioni continuano a studiarsi.
6′ – Bologna propositivo con Rowe e ordinato nelle retrovie.
1′- Viene osservato un minuto di silenzio in memoria dell’indimenticabile Mircea Lucescu e poi si comincia.
Tabellino
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Miranda, Heggem, Lucumì, Joao Mario; Freuler (dal 90′ Cambiaghi), Ferguson(dal 68′ Orsolini), Pobega (dal 68′ Moro); Rowe, Castro (dall’82’ Odgaard), Bernardeschi. All. Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Onana (dall’80’ Bogarde); McGinn, Rogers (dall’87’ Maatsen), Buendia (dall’87’ Bailey); Watkins. All. Emery. A disp: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Garcia, Douglas Luiz, Maatsen, Bailey.
Reti: 43′ Konsa (A), 51′ Watkins (A), 90′ Rowe (B), 93′ Watkins (A)
Ammoniti: Lucumì (B), Pobega (B), Rogers (A)
Espulsi: –
Arbitro: Pinheiro
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook