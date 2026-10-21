Bologna, Bernardeschi aspetta il Cagliari

Il Bologna si appresta ad affrontare un passaggio cruciale del proprio campionato nella delicata trasferta di Cagliari.

Per conquistare un risultato fondamentale, i rossoblù sono pronti ad affidarsi alla leadership di Federico Bernardeschi e alla sua predilezione per i sardi.

L’incubo dei sardi

Come evidenziato da Davide Centonze tra le pagine di Piu Stadio – Corriere dello Sport, il fantasista vanta uno storico davvero impressionante contro la compagine isolana.

Il bilancio complessivo parla infatti di 11 incroci disputati vestendo le maglie di Fiorentina, Juventus e Bologna, nei quali ha collezionato ben 9 successi, un solo KO, 4 gol e 3 assist.

Dalla tripletta d’autore firmata nell’ottobre del 2016 con i viola fino al punto esclamativo messo a segno in bianconero nel 2021, la Sardegna ha sempre rappresentato il suo terreno di caccia ideale.

Anche nello scorso campionato, sotto la guida di Italiano, il suo ingresso fu decisivo per il 2-0 finale, propiziato da una sua traiettoria perfetta su calcio d’angolo.

In vista del match di sabato, mister Palladino intende valorizzarlo al massimo sulla corsia di destra, chiedendogli di accentrarsi per creare qualità tra le linee, tentare la conclusione dalla distanza e riempire l’area di rigore con la stessa determinazione mostrata contro il Torino.

Bernardeschi pronto a riprendersi Bologna

In una fase di stagione in cui la squadra sta ancora cercando una vera identità e continuità di rendimento dopo l’altalena di risultati tra Lecce e Inter, il numero 10 è pronto a caricarsi il gruppo sulle spalle.

Considerata la tradizione estremamente favorevole e il feeling speciale con la terra sarda, esistono tutte le premesse affinché questa sfida possa consacrare definitivamente il suo ruolo di leader trascinatore del club felsineo.

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