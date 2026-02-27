Helland, da ex emozione in tribuna per Bologna-Brann

Non era in campo, ma gli deve aver fatto effetto: Eivin Helland era in tribuna per Bologna-Brann, a vedere scontrarsi i suoi nuovi compagni con la squadra di una vita. Anzi, più che una squadra, casa. Perché Helland è nato e cresciuto (anche calcisticamente) a Bergen. Poi il mercato di gennaio lo ha portato sotto le due torri, ma negli ultimi 8 giorni il norvegese per 2 volte è tornato -in un modo o in un altro- a casa sua.

Il derby di Eivin Helland

Immaginate di tornare in un posto a cui siete legati dopo tanto tempo, o rivedere una persona a cui volete bene ma che vive lontano. Ecco questa la sensazione che deve aver provato Eivin Helland due volte in quest’ultima settimana

La partita di novembre della fase campionato di Europa League tra Bologna e Brann, Eivin Helland l’aveva giocata con la maglia dei norvegesi. Quasi due mesi e mezzo dopo stesse squadre in campo, ma lui indossa colori diversi, quelli rossoblù. Prima l’andata in Norvegia: Helland torna a casa e tutti (tifosi ed ex compagni) lo riaccolgono con baci e abbracci. Ieri, un pezzo di casa sua è venuto a trovarlo a Bologna. Lui non era in campo causa esclusione dalla lista Uefa, ma sugli spalti sembrava visibilmente emozionato.

Helland, cresciuto col Brann a Bologna aspetta un posto da titolare

Un figlio di Bergen, Eivin Helland, classe 2005. Partito con il Fyllingsdalen, altra squadra della città norvegese, passa dopo un anno al Brann. Milita nel Brann II un paio di stagioni per poi venir promosso in prima squadra nel gennaio 2024.

Il Bologna lo incrocia per la prima volta nella partita di Europa League di novembre. A gennaio Sartori e Di Vaio lo portano in Rossoblù. Con la nuova casacca Helland non ha mai giocato da titolare. L’abbiamo visto in campo una sola volta: in Coppa Italia contro la Lazio. Soltanto una decina di minuti nel finale, ma le sensazioni erano state positive. Ora il periodo di ambientamento è quasi terminato e potrebbe arrivare finalmente il momento di Eivin.

Fonti: Stadio, Transfermarkt

