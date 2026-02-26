Bologna agli ottavi di Europa League! Joao Mario stende il Brann, è notte magica al Dall’Ara

Il Bologna vola agli ottavi di finale di Europa League! Dopo l’1-0 conquistato in Norvegia, i ragazzi di Vincenzo Italiano si ripetono al Dall’Ara superando il Brann con lo stesso risultato, certificando il passaggio del turno e centrando la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

Davanti a oltre 20.000 tifosi caldissimi, i rossoblù disputano una gara solida. L’episodio chiave del primo tempo arriva al 37′, quando un brutto intervento su Freuler costa il cartellino rosso diretto a Sorensen, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Nella ripresa, il Bologna capitalizza: al 56′ ci pensa Joao Mario a trovare la zampata vincente di destro, sfruttando un pallone vagante in area dopo un’iniziativa di Rowe e Moro.

Nel finale i rossoblù sfiorano anche il raddoppio con il palo colpito da Dominguez, ma al triplice fischio esplode ugualmente la festa: l’avventura europea continua. Ora si attende l’esito della sfida tra Friburgo e Roma per conoscere il prossimo avversario.

La diretta testuale di Bologna-Brann

Secondo tempo

90’+4 – Siamo all’ultimo giro di orologio, i rossoblù controllano il possesso del pallone. È FINITA! Il Bologna è agli ottavi di Europa League! Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Italiano.

90’+2 – Il Brann ci prova senza fortuna. Il Bologna ribalta il campo, Odgaard supera Pallesen, serve Dominguez che di sinistra centra il palo a Dyngeland battuto.

90’+1 – Quattro minuti di recupero

90′ – I rossoblù spingono ancora in contropiede, il Brann si rifugia in angolo

88′ – Il Bologna non accenna a diminuire l’offensiva, Rowe serve Dominguez che calcia alto.

86′ – Doppio cambio per il Brann: escono Soltvedt e Holm entrano Finne e Dragsnes.

85′ – Rowe recupera ancora un pallone pericoloso sulla trequarti ospite e passa a Dominguez che serve Orsolini, ma il marchigiano viene anticipato da un difensore. Calcio d’angolo.

80′ – Fallo di Orsolini su Soltvedt, giallo per lui.

78′ – Italiano finisce i cambi: escono Castro e Moro, entrano Dominguez e Sohm. L’argentino andrà a fare il trequartista, mentre Odgaard andrà al posto di Castro.

75′ – Grandissimo intervento in scivolata di Rowe che ferma la ripartenza del Brann, ma l’inglese non riesce a passare all’incasso con il suo contropiede.

73′ – Terzo cambio per il Bologna, esce Freuler, entra Odgaard. Sostituzione anche per il Brann: escono Thorsteinsson e Mathisen, entrano Holden e Haaland

70′ – La squadra di casa manovra alla ricerca del raddoppio, il tiro di Orsolini è facile preda di Dyngeland.

68′ – Pericolo per il Bologna: Zortea serve un avversario e innesca il contropiede del Brann, Casale riesce a metterci una pezza.

61′ – Doppio cambio rossoblù: escono Vitik e Bernardeschi, entrano Casale e Orsolini, accolto dal boato del Dall’Ara.

59′ – Sostituzione per il Brann: esce Ingason, entra Pedersen.

56′ – GOOOOOLLLL BOLOGNA!!! Ancora da sinistra Moro serve Rowe, la retroguardia scandinava libera ma Joao Mario raccoglie il pallone e calcia di destro, trafiggendo Dyngeland!

55′ – Occasionissima Bologna con Lucumì, che incorna dopo essere stato servito da Moro: Dyngeland fa il miracolo!

53′ – Colpo in faccia per Rowe, a causa di una pallonata. L’inglese ha impiegato oltre un minuto per riprendersi.

52′ – Non manca l’iniziativa ai ragazzi di Vincenzo Italiano, che però non riescono ad arrivare convintamente alla conclusione.

46′ – È ricominciata la partita, il Bologna naturalmente è subito in attacco.

Primo tempo

45’+1 – Fallo di Soltvedt su Bernardeschi nella trequarti. Lo schema con Moro non funziona. Fine primo tempo.

41′ – Brutto fallo di Mhyre su Ferguson, gamba alta per il giocatore in maglia bianca. Ci sarebbero gli estremi forse anche per l’espulsione ma il Sig. Bastien non se la sente di mettere la mano nel taschino.

40′ – Manata di Bernardeschi su un avversario, giallo per il numero dieci del Bologna.

39′ – Il Brann reagisce subito! Capovolgimento di fronte fulmineo con Mathisen, la palla arriva a Thorsteinsson che calcia a botta sicura, Skorupski para con la mano di richiamo!

37′ – Rosso per Sorensen! Brutta entrata su Freuler a centrocampo, Brann in dieci.

34′ – Mathisen semina il panico al limite dell’area di rigore e calcia: palla sul fondo

33′ – Bologna molto propositivo in fase di costruzione, ma manca l’ultimo opassaggio.

27′ – Fallo di Vitik nella metà campo rossoblù: ammonito.

24′ – La partita è vivace: Bernardeschi viene innescato sulla destra, punta l’area e crossa al centro, ma non ci sono compagni pronti alla deviazione.

18′ – Sul capovolgimento di fronte Soltstedt viene pescato sulla trequarti e serve Ingason in mezzo all’area, la palla passa a Holm che calcia, ma la palla viene salvata sulla linea da Freuler.

17′ – Il Bologna è ancora pericoloso dalla sinistra, ma viene ravvisato un fuorigioco.

16′ – Sugli sviluppi del corner Moro serve Vitik che devia il pallone verso la porta: di poco alto.

14′ – La squadra di Italiano riesce ad alzare il baricentro. Ora sono i rossoblù a farsi pericolosi con Rowe dalla sinistra, la sua conclusione finisce sull’esterno della rete, deviata.

9′ – Il Brann ha preso in mano le operazioni, Boakye cerca De Roeve con un lancio lungo che si spegne sul fondo.

6′ – Primo pericolo per la porta di Skorupski: da calcio d’angolo la palla carambola sul corpo di Vitik e arriva sul destro di Thorsteinsson che conclude, il numero 1 polacco blocca.

4′ – Primi minuti interlocutori, nei quali i rossoblù hanno comunque tenuto il pallino del gioco.

1′ – È iniziato il match!

20:59 – Il tifo è caldissimo a Bologna, in oltre 20.000 presenti per spingere la formazione di Vincenzo Italiano. Intanto il Brann si prende i fischi per essersi raccolto per oltre un minuto in cerchio per caricarsi-.

20:57 – Bologna e Brann sono entrate in campo. Tra pochi minuti il fischio d’inizio.

20:35 – Le squadre sono sul terreno di gioco del Dall’Ara per il riscaldamento. Sale l’attesa per una serata che può valere l’accesso alle migliori sedici di Europa League. Chi passerà affronterà una tra Friburgo e Roma.

Il tabellino

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mário, Vitik (61′ Casale), Lucumì, Zortea; Freuler (73′ Odgaard), Ferguson, Moro (78′ Sohm); Bernardeschi (61′ Orsolini), Castro (78′ Dominguez), Rowe.

All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Heggem, Dallinga, Cambiaghi, Baroncioni.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Pallesen, Boakye, Myhre, Ingason (59′ Pedersen), Mathisen (73′ Holten), Thorsteinsson (73′ Haaland), Soltvedt (86′ Finne), Sorensen, De Roeve, Holm (85′ Dragsnes). All.: Freyr Alexandersson. A disp.: Vidtun Nilsen, Klausen, Wassberg, Sande, Laegreid, Eikrem, Remmem.

Arbitro: Bastien (FRA)

Marcatori: 56′ Joao Mario (Bo).

Ammoniti: Vitik, Bernardeschi, Orsolini (Bo).

Espulsi: Sorensen (Br).

