Bologna, fattore trasferta: contro il Brann per confermare il primato europeo

L’ora del giudizio si avvicina: alle 18:45 il Bologna scenderà sul gelido campo di Bergen per affrontare il Brann. Un dentro o fuori, al netto della partita di andata e ritorno, che tirerà le prime sorti della stagione dei rossoblù. Arrivare sino in fondo in Europa League sarà complicatissimo, ma giocare più partite possibili è l’obiettivo e il fattore trasferta ha quasi sempre sorriso ai ragazzi di Vincenzo Italiano.

La magia delle trasferte europee

I pronostici vedono un Bologna favorito sul Brann, ma questa sera Ferguson e compagni dovranno confermarli in terra norvegese se vogliono provare a giocarsi gli ottavi di finale contro una tra Roma e Friburgo. A tal proposito, c’è una statistica che fa ben sperare mister Italiano: il Bologna è la squadra di Europa League che ha vinto più partite fuori casa di tutti. Come i rossoblù ci sono anche Lione, Aston Villa, Roma e Genk, ma le restati 31 squadre hanno fatto peggio. Essere accostati a prima e seconda in classifica non è niente male, anzi, forse aumenta il dispiacere di non aver centrato la qualificazione diretta ai quarti di finale. Con un po’ di bravura e furbizia in più, vedi i pareggi contro Celtic e Brann, il Bologna avrebbe davvero potuto centrare il massimo obiettivo. Ma il passato è passato: oggi c’è una gara da vincere.

Brann-Bologna: occhio ai norvegesi di Bergen

Con ben 7 gol segnati in trasferta in Europa League, a fronte dei soli 2 subiti, il Bologna si trova ad affrontare un avversario che in trasferta ha combinato parecchi pasticci, ma che in casa ha spesso detto la sua: 2 vittorie contro Utrecht e Rangers, poi una rovinosa sconfitta contro il Fenerbahce e un pareggio contro il Midtjylland. Un bottino che al Brann è valso proprio la qualificazione a questi playoff. Al Brann Stadion tutto può succedere, ma la magia che il Bologna conserva in trasferta non deve sparire, anzi, non può sparire.

