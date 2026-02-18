Il Bologna arriva nel migliore dei modi, visti il recente periodo negativo, alla sfida dell’andata dei playoff di Europa League contro il Brann. Nonostante la trasferta logisticamente complicata, la squadra di Italiano si presenta alla sfida forte della vittoria ritrovata in campionato contro il Torino.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Brann e Bologna.

Brann-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, andata play-off;

Partita: Brann-Bologna;

Data: giovedì 19 febbraio 2026 ;

; Orario: 18:45;

Luogo: Brann Stadion, Bergen, Norvegia ;

; Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252;

Piattaforma streaming: NOW TV, SkyGo.

Le probabili formazioni

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Mhyre, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Freyr Alexandersson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna, dopo aver conquistato nuovamente un successo importante in campionato, torna a respirare l’atmosfera europea nell’andata dei playoff di Europa League contro il Brann. Nel gelido catino del Brann Stadion, i rossoblù provano a dare continuità al successo sul Torino.

Vincere contro la squadra norvegese in trasferta sarebbe un buon viatico per affrontare con più serenità la prossima settimana e ipotecare in buona parte il passaggio del turno.

Due vittorie consecutive, d’altronde, la squadra di Vincenzo Italiano non le colleziona da fine novembre, quando proprio con l’Udinese vinse la seconda gara consecutiva dopo quella col Napoli, filotto che si chiuse col largo successo in casa contro il Salisburgo prima di cedere alla Cremonese.

Dall’altra parte il Brann arriva alla gara col Bologna dopo una pausa di tre settimane, dopo l’ultima gare ufficiale. Infatti, il campionato norvegese è finito a fine novembre e alla squadra scandinava in questo periodo restano da giocare solo le coppe. Ragion per cui, la formazione di Bergen si è preparata alla sfida sotto il sole della Spagna.

