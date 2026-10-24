Bologna-Cagliari, Amondarain esterno: Palladino sfrutta il passato dell’argentino

Il Bologna colleziona la seconda vittoria stagionale nelle ultime tre giornate. A Cagliari si è rivista una squadra decisamente più in palla e combattiva rispetto al recente passato. E Raffaele Palladino, in vantaggio, ha potuto cominciare a lavorare su alcuni esperimenti. Ultimo dei quali l’ingresso di Amondarain col Bologna in vantaggio.

L’argentino ex Estudiantes è subentrato a quarto d’ora dalla fine. I primi minuti per lui dopo l’arrivo del tecnico campano. Un ingresso molto particolare perché Mikel è entrato in partita con un ruolo diverso da quello per cui era stato acquistato in estate per oltre 10 milioni di euro.

Palladino ha studiato il passato di Amondarain

Il tecnico ha mandato in campo il centrocampista argentino al posto di Nadir Zortea, mantenendo il 3-4-2-1. Amondarain ha giocato il finale di Cagliari-Bologna da esterno destro a tutta fascia. Una scelta originale, sì, quella del tecnico campano, ma solo per in questi primi mesi europei.

All’Estudiantes infatti Amondarain aveva già giocato in diverse occasioni come esterno difensivo a destra di una linea a quattro. Un ruolo che l’attuale giocatore rossoblù aveva interpretato molto bene. Qualcosa che evidentemente il tecnico campano ha studiato e sta provando a recuperare. Un tentativo che spiegherebbe anche la scelta del club di puntare su Darmian per “sostituire” numericamente Holm, nonostante ormai l’ex Inter si chiaramente un braccetto e non un esterno.

Con questa soluzione Palladino potrebbe avere l’esterno alternativo a Zortea, peraltro con caratteristiche tecniche e fisiche diverse rispetto all’ex Atalanta.

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