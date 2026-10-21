Bologna e Cagliari, stessi colori ma umori diversi: il paragone con il 2025/26 dopo 7 giornate

Sabato alle 15, il Bologna fa visita al Cagliari. Le squadre Raffaele Palladino e Fabio Pisacane arrivano entrambe al match della Unipol Domus, valido per l’8^ giornata di Serie A, da una sconfitta. In parte attesa quella degli emiliani contro l’Inter, sorprendente e pesante quella sarda col Monza.

Nonostante i due rispettivi e recenti ko, cagliaritani e felsinei arrivano da un avvio di stagione con umori piuttosto diversi. Le prime sette gare del torneo 2026/27 hanno dato risposte molto differenti alle due società. Per i rossoblù isolani c’è solo da sorridere, mentre per quelli felsinei il bilancio è davvero triste per il momento.

Cagliari, saldo positivo

Nonostante la sfida di Monza abbia lasciato una grande delusione in casa Cagliari (mister Pisacane ha definito la sconfitta «Uno scempio»), i sardi possono sorridere. Nella classifica immaginari dei miglioramenti rispetto ad un anno fa, dopo 7 giornate Deiola e compagni sono second (dietro alla Lazio).

Il Cagliari, infatti, arriva con cinque punti in più rispetto a un anno fa: 13 contro gli 8 della 7^ giornata dello scorso anno. Un miglioramento notevole se si considera che i rossoblù hanno perso giocatori molto importanti come Folorunsho, Luperto, Sebastiano Esposito e Gianluca Gaetano. Insomma, nel capoluogo sardo non si può far altro che sorridere.

Bologna, ultimo

In questa specifica e speciale graduatoria, il Bologna targato prima Tedesco e poi Palladino arriva all’ottavo turno contro il Cagliari davvero male. L’avvio di annata, nonostante la vittoria di Lecce e il pareggio con il Torino, vede i rossoblù emiliani con un bilancio talmente negativo da essere ultimi.

Sono addirittura otto i punti in meno della squadra bolognese. Un anno fa, i ragazzi di mister Italiano avevano 13 punti in classifica e viaggiavano alla media di quasi due punti a partita. Numeri che, a un certo punto, li avevano proiettati anche virtualmente al secondo posto in classifica. Emozioni e sensazioni decisamente diverse da quelle di questo difficile periodo.

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