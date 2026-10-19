Verso Cagliari-Bologna: sardi sconfitti per 4-0 a Monza

Il weekend è già finito e per il Bologna, semicitando Lucio Dalla, è già tempo di pensare al match che verrà. Dopo la sconfitta interna contro l’Inter, arrivata dopo un ottimo primo tempo e qualche segnale positivo da portare a casa, i rossoblu dovranno infatti volare in Sardegna per sfidare il Cagliari. Squadra che, peraltro, è appena uscita dal Brianteo di Monza senza portare punti a casa.

Anzi, il risultato è stato a tutti gli effetti la maggiore sorpresa del weekend, perché i ragazzi di Juric si sono scagliati con aggressività ed efficacia contro gli avversari fin dai primi minuti. Il risultato? Un 4-0 frizzante e imprevedibile, aperto da Kouadio e sigillato dalla coppia Varela-Robinson, che ha pure permesso ai biancorossi di scavalcare il Bologna. Eppure resta solo una domanda in testa ai tifosi rossoblu: come reagiranno i cagliaritani dopo una sconfitta così rotonda?

Monza show

Dire che questo risultato sia sorprendente sarebbe comunque poco per descrivere il Monza che si è visto oggi, specialmente perché il Cagliari veniva da un momento particolarmente positivo. Bastava infatti una sola vittoria agli uomini di Pisacane per raggiungere la zona Champions, obiettivo realistico per una rosa che quest’anno fuori casa non aveva ancora mai perso.

La vita, però, è fatta anche di prime volte, spesso sorprendenti. E il calcio, oltre a somigliarle particolarmente, è bello perché è vario. Sa stupire, e lo ha fatto in un freddo lunedì sera, in un match che in molti si aspettavano a senso unico.

Verso Cagliari-Bologna, due rossoblu a caccia di riscatto

Fino ad ora ci siamo concentrati sulla grande prestazione del Monza, ma bisogna anche considerare questo rotondo passivo frutto anche di un Cagliari meno attento e incisivo del solito. Un passo falso è comprensibile, ci mancherebbe, e, conoscendo la squadra, bisogna dare per certo che contro il Bologna la fiamma potrebbe riaccendersi, magari con qualche cambiamento nella formazione titolare.

D’altronde, quando un nucleo ottiene risultati inimmaginabili e propone una grande intensità è normale che gli interpreti possano stancarsi o avere battute d’arresto, specialmente nel calcio di oggi e nel nostro campionato. Sì, perché la Serie A si conferma uno dei campionati più intensi del mondo, uno di quelli in cui nessuno fa sconti a nessuno. A maggior ragione, con queste premesse lo sappiamo per certo: sabato in Sardegna sarà grande battaglia tra due club che vogliono rialzarsi e convincere dopo un weekend nel segno della sconfitta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook