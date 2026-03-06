Bologna, il calendario può aiutare a riaprire la corsa

Ci stiamo avvicinando alla 28^ giornata di campionato e il Bologna si trova attualmente all’ottavo posto con 39 punti, a -6 dall’Atalanta e a solo +1 dal Sassuolo che gli guarda le spalle.

Come sappiamo, questo ottavo posto è stato il frutto di un periodo di difficoltà affrontato dal Bologna che, tra le altre cose, ha visto una differenza rispetto alle due passate stagioni: il dietro-front con le big.

Bologna, che fatica con le grandi: attenzione alle ultime giornate

I felsinei infatti, hanno vinto due uniche volte con le prime sette. Una volta contro il Como alla prima casalinga e successivamente contro il Napoli in piena emergenza infortuni.

Hanno perso invece contro Roma, Milan e Inter in trasferta, e contro Juventus, Atalanta e ancora Milan in casa. Un periodo di crisi che è poi coinciso con il tabù Dall’Ara.

Nel calendario di ritorno, buona parte dei big match sarà in trasferta. Il Bologna dovrà disputare fuori casa il match contro la Juventus del 19 aprile, e quelli contro Napoli e Atalanta rispettivamente il 10 e 17 maggio, prima di chiudere con l’Inter al Dall’Ara il 24 maggio. Nel mezzo, il 26 aprile, la sfida contro la Roma sempre davanti al pubblico di casa.

Occorre sfruttare i prossimi match “abbordabili”, ma il sesto posto rimane un’impresa

Fino ad allora, il Bologna incontrerà solo medio-piccole: le squadre con cui il Bologna non deve permettersi passi falsi per riaccendere qualche speranza di riaprire la corsa. Domenica contro il Verona, i rossoblù hanno l’opportunità di dare continuità alla striscia delle cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League.

Seguiranno poi le gare contro Sassuolo, Lazio, Cremonese e Lecce che, se vinte, porterebbero al rush finale con nuove certezze e con una nuova fiducia per puntare al sesto posto. Obiettivo che, comunque, resta ai limiti dell’impossibile con ancora 8 punti da recuperare alla Juventus a 11 gare dalla fine. Ma nel cacio tutto può succedere: ora tocca al Bologna metterci del suo.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

