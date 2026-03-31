Bologna a ritmi bassi in Serie A: 13 punti nel girone di ritorno

Tempo di sosta nazionali, tempo di riflessioni nei club. Ci si può fermare un attimo per valutare quanto fatto finora e prepararsi per gli impegni futuri. Il Bologna deve fare queste valutazioni su due fronti: Europa League e Campionato. Per quanto riguarda il primo, c’è soddisfazione per il percorso fatto e si aspetta il difficile test contro l’Aston Villa. I numeri riguardanti invece i Rossoblù in Serie A sono meno positivi: nel girone di ritorno prima di questa pausa hanno conquistato soltanto 13 punti.

Bologna, un girone di ritorno non all’altezza

La prima partita del girone di ritorno di Serie A del Bologna è quella contro il Como il 10 febbraio. I Rossoblù arrivano da un dicembre difficile dopo un buon inizio campionato. Le difficoltà si protraggono: dopo il pareggio con i Lariani (viziato dall’espulsione di Cambiaghi) e la vittoria esterna con il Verona (recupero della sedicesima giornata), i Rossoblù incassano 4 sconfitte consecutive.

11 gare giocate in questo ritorno, 33 punti potenzialmente a disposizione, 13 conquistati dal Bologna. E di questi, ben 10 in trasferta, mentre il Dall’Ara continua ad essere facile preda degli avversari. I punti vengono -oltre che dal pareggio con il Como- dalle vittorie contro Torino, Udinese (l’unica casalinga), Pisa e Sassuolo. Perché arrivano poi le sconfitte anche contro Verona e Lazio, l’ultimo match che ha lasciato con l’amaro in bocca prima della sosta.

La classifica e il calendario del Bologna in Serie A

Se prendiamo in considerazione la classifica del girone di ritorno di Serie A, il Bologna con i suoi 13 punti è quattordicesimo. Peggio dei Rossoblù soltanto squadre che in campionato sono in lotta per evitare la retrocessione (Cremonese, Verona, Pisa, Torino, Lecce e Cagliari). Guidano invece questa speciale classifica il Como e l’Inter a quota 24 punti raccolti nelle 11 partite di ritorno.

Il Bologna è attualmente al nono posto in Serie A a -8 dal settimo che potrebbe valere l’Europa del futuro. Dopo il rientro dalla pausa Nazionali, il Bologna avrà di fronte a sé -oltre all’importante impegno europeo- l’ultima parte di campionato. Il calendario dice 8 partite totali da giocare: sulla carta si prospetta un rush finale impegnativo con 5 big da affrontare (Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Inter). Ma i Rossoblù hanno dimostrato altre volte di saper battere le grandi: perché non regalarsi un finale di stagione soddisfacente su tutti i fronti?

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