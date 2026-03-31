Verso Bologna-Aston Villa, è corsa ai biglietti: aperte nuove sezioni del Dall’Ara

Manca una decina di giorni a Bologna-Aston Villa, andata dei Quarti di Europa League in programma giovedì 9 aprile alle ore 21 in casa degli emiliani allenati da Vincenzo Italiano: in occasione di una delle partite più attese dell’anno si è aperta una vera a propria caccia ai biglietti, con uno Stadio Dall’Ara che con ogni probabilità sarà sold-out.

Tutti alla ricerca dei biglietti per Bologna-Aston Villa: si prevede un Dall’Ara sold-out, aperti anche i distinti laterali alti e il settore San Luca

Come scrive Marcello Giordano dell’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino, la vendita dei biglietti per la partita del 9 aprile prosegue alla grande. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati già venduti 25mila ticket. Ciononostante, la corsa del pubblico non si arresta: si prevede il tutto esaurito allo Stadio Dall’Ara.

In effetti i posti in curva e nel settore distinti sono già sold-out, con qualche biglietto ancora disponibile in tribuna. È per questo motivo che il Bologna ha deciso di aprire anche altri settori, dando il via alla prevendita dei tagliandi per la parte alta dei distinti laterali e del settore San Luca.

Se teniamo anche conto di un settore ospiti da 2.500 posti, si prevede che la partita tra i rossoblù guidati da mister Italiano e gli inglesi allenati da Unai Emery farà registrare il numero di presenze più alto della stagione. Un vero e proprio record, con 30mila spettatori presenti allo Stadio Dall’Ara.

In effetti si tratta probabilmente dell’impegno più importante dell’anno. Un attesissimo big match capace di valere un’intera stagione, caratterizzata fin qui da alti e bassi. In ogni caso oggi il Bologna può sognare la Semifinale e, perché no, la conquista di un prestigioso torneo internazionale a 27 anni di distanza da quella Coppa Intertoto sollevata nel 1999.

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