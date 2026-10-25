Classifica Serie A, il Bologna meriterebbe di più? C’è un dato che lo conferma

La classifica della Serie A racconta soltanto una parte di una storia che riguarda l’inizio della stagione del Bologna. Nonostante un avvio di campionato complicato, infatti, i rossoblù hanno mostrato un potenziale che i risultati non sono riusciti finora a valorizzare pienamente. A suggerirlo? Una statistica chiamata Expected Points, che stima quanti punti una squadra avrebbe potuto conquistare in base alla qualità delle occasioni create e concesse.

Bologna e il dato degli Expected Points: un’altra classifica?

Secondo i dati condivisi da Zonafanta su Instagram, il Bologna sarebbe la squadra con il maggiore divario negativo tra punti conquistati e attesi. Dopo otto giornate, i rossoblù occupano il tredicesimo posto con otto punti, a fronte di un valore di Expected Points superiore di 5,41. Alle loro spalle ci sono Fiorentina (+5), Juventus (+4,72), Napoli (+4,28) e Venezia (+4,02).

Cosa riflette questo dato? Molto semplicemente, significa che il rendimento della squadra non ha effettivamente rispecchiato la qualità delle opportunità costruite e concesse agli avversari. Gli Expected Points, naturalmente, non rappresentano punti realmente spettanti: sono una stima statistica, utile però per individuare eventuali differenze tra prestazioni e risultati.

La qualità c’è: ora Palladino cerca continuità

Il dato offre uno spunto interessante per leggere il percorso del Bologna. La classifica è il riferimento principale, ma non racconta necessariamente tutto ciò che accade in campo. Creare occasioni senza raccogliere punti può dipendere da diversi fattori, dalla scarsa precisione sotto porta agli episodi sfavorevoli. Allo stesso tempo, per risalire è necessario migliorare la concretezza e trovare maggiore continuità.

È proprio questa la sfida di Raffaele Palladino, che sta tentando, e forse anche riuscendo, a trasformare il potenziale della rosa in risultati. E proprio la trasferta in Sardegna gli ha offerto segnali incoraggianti.

Cagliari-Bologna, 3 punti e un primo passo verso la risalita

Il successo per 2-0 sul campo del Cagliari è una risposta importante dopo le difficoltà delle prime giornate. Tre punti che permettono ai rossoblù di guardare avanti con più fiducia e di riflettere nella classifica i segnali emersi dalle statistiche.

Il risultato può esssere un primo passo nella direzione giusta. Gli Expected Points non garantiscono una rimonta, ma suggeriscono che il Bologna abbia margini di crescita importanti. Adesso, però, la risposta deve arrivare sul campo: la qualità c’è, la sfida è trasformarla in continuità.

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